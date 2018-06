Újabb gyilkosság történt Németországban

Egy tizenhat éves lány holttestére találtak rá vasárnap délután az egyik alsó-szászországi településen. Szemtanúk bejelentése alapján elfogtak egy férfit, a rendőrség azonban még nyomoz az ügyben.

Járókelők bukkantak rá Barsinghausenben vasárnap kora délután egy női holttestre, azonnal értesítették a rendőrséget. A nő testét sajtóértesülések szerint vér borította, feje megsérült, ruháját valószínűleg megpróbálták letépni.

A nő erőszakos halállal halt meg, a bűnügyi rendőrség gyilkossági ügyben indított nyomozást – mondta Kathrin Pfeiffer, a hannoveri rendőrség szóvivője.

Az egyik helyi portál szerint éjjel egy órakor még látták a lányt a barsinghauseni pályaudvaron. A feltételezések szerint gyalog tartott hazafelé, és útközben még ismerősökkel beszélt telefonon, majd fél kettő körül megszakadt vele a kapcsolat. Az egyik általános iskola környékén, egy mezőn találtak rá a holttestére.

A településen vasárnap délután jelentették a rendőrségen a tizenhat éves lány eltűnését. Az áldozat rokonai és ismerősei még aznap gyertyákat gyújtottak a mezőn, ahol megtalálták.

A hatóságok szemtanúk jelentkezését kérte. Segítségükkel sajtóhírek szerint még hétfőn elfogtak egy férfit, aki a gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak. A német sajtó úgy tudja: a fiatal férfi német és dominikai kettős állampolgár. A rendőrség azonban még folytatja a nyomozást.

Barsinghausen lakói nem érzik magukat biztonságban, ugyanis nemrég egy másik gyilkosság is történt a településen. Áprilisban a mostani helyszín közelében, egy vízelvezető árokban találták meg egy 55 éves nő holttestét, a tettest azóta is keresik. A rendőrség azt is vizsgálja, van-e összefüggés a két eset között.

Németországban az elmúlt évben több gyilkosság is történt. Hétfőn kezdődött meg például a landaui bíróságon a tavaly decemberi, kandeli gyilkosság tárgyalása. A vádlott Abdul D. afgán menedékkérő, aki a gyanú szerint megölte volt barátnőjét. Landauban a tárgyalással egy időben többen is tiltakoztak Angela Merkel menekültpolitikája ellen.

Címlapképünk illusztráció.