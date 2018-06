Tüntetők csaptak össze rendőrökkel a kijevi parlament előtt

Összecsapott a rendőrökkel, áttörte a kordont, és egészen a parlament főbejáratáig nyomult kedden Kijevben a jórészt az egykori szovjet hadsereg afganisztáni veteránjaiból és bányászokból álló tüntető tömeg, amelynek résztvevői szociális juttatásaik emeléséért vonultak a törvényhozás épülete elé: helyszíni jelentésekben a demonstrálók számát több ezerre becsülik – a rendőrség szerint mintegy másfél ezren vannak.

Az összetűzésben a tüntetők állítólag botokkal támadtak a rendfenntartókra. Könnygázt is bevetettek – egyelőre nem tudni, hogy a demonstrálók vagy a rendőrség részéről. Több rendfenntartó megsérült, számukról egyelőre nincs információ. Eddig egy tüntető őrizetbe vételét erősítette meg a rendőrség. Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy a rendfenntartók sorfalakba rendeződtek az épület és a tüntetők között. A főbejáratot lezárták, se ki, se be nem engednek senkit. A hatóságok közlése szerint mintegy ötszáz rendfenntartót vezényeltek a helyszínre.

Az afganisztáni veteránok a hírek szerint azt követelik, hogy ugyanolyan juttatásokban részesüljenek, mint a Donyec-medencei fegyveres konfliktus veteránjai. A bányászok úgyszintén szociális juttatásaik emelését, továbbá a bányászati szektor állami támogatásának növelését követelik. Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése alapján a demonstráción az 1986-os csernobili nukleáris baleset áldozatai is részt vesznek, létszámuk viszont a másik két csoporthoz képest elhanyagolható. A legfrissebb jelentések szerint a tüntetők küldöttsége már bement tárgyalni a törvényhozás épületébe, a demonstrálók azonban még ezután sem voltak hajlandók hátrébb húzódni a bejárattól.