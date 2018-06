Melania Trump felszólalt a gyerekeket szüleiktől elválasztó gyakorlat ellen

Az amerikai elnök felesége vasárnap este felemelte hangját az ellen a gyakorlat ellen, hogy az illegális bevándorlók gyermekeit a határon elválasztják szüleiktől – az amerikai first lady ritkán nyilvánul meg politikai kérdésekben, ezért nagy feltűnést keltett, hogy vasárnap a kora esti órákban szóvivője, Stephanie Grisham nyilatkozatot tett közzé.

Grisham ebben leszögezi: „Mrs. Trump gyűlöli azt látni, hogy gyermekeket szakítanak el a családjaiktól, és reméli, hogy a két oldal (a politikai palettán) végre összefog egy sikeres bevándorlási reform érdekében”. Melania Trump álláspontját Stephanie Grisham a CNN hírtelevíziónak adott interjújában is ismertette. Grisham itt arra is kitért, hogy a gyermekek védelmét elősegítő, Légy a legjobb elnevezésű programot megfogalmazó first lady álláspontja szerint „olyan országnak kell lennünk, ahol tiszteletben tartják a törvényeket, de egyúttal olyan országnak is, amelyet szívvel kormányoznak”.

Melania Trump, Donald Trump amerikai elnök felesége (MTI/EPA/Michael Reynolds)

Az Egyesült Államokban napok óta élénk vitát kelt és a republikánus politikusok táborában is bírálatokat vált ki a kormányzatnak az az intézkedése, amelynek értelmében minden egyes, az Egyesült Államokba illegálisan belépő embert letartóztatnak, vádat emelnek ellene és a gyermekeit elválasztják tőle. Ezeket az intézkedéseket május 7-én hozták nyilvánosságra, de az igazságügyi minisztérium közlése szerint a tárca visszamenőleges hatállyal már az április elején elfogott illegális bevándorlók ellen is bűnügyi eljárást indít, miután Jeff Sessions miniszter „zéró toleranciát” hirdetett az illegális bevándorlással szemben.

Csaknem kétezer gyermeket választottak el a szüleiktől egy hónap alatt

Pénteken Jonathan Hoffman, a belbiztonsági tárca szóvivője közölte: április 19. és május 31. között csaknem kétezer gyermeket választottak el a szüleiktől, vagy az őket felügyelő felnőttektől, és külön e célra kialakított befogadóközpontokban helyezték el őket. Az így elszakított gyerekek között egészen kicsik, sőt, csecsemők is vannak. Az intézkedés, a gyermekekről készült képek és történeteik – amelyek az írott sajtóban és a televíziókban egyaránt helyet kaptak – közfelháborodást keltettek.

Kellyanne Conway, amerikai elnöki tanácsadó (MTI/EPApool/Chris Kleponisz)

Donald Trump elnök, aki a kialakult helyzetért és a bevándorlási reform eddigi kudarcáért többször is a demokrata párti politikusokat okolta, szombaton Twitter-bejegyzésében azt írta: „a demokraták megoldhatják a családok határon történő erőszakos szétszakítását, ha együttműködnek egy új, változást hozó törvény kidolgozásában”. Trump a novemberi félidős választásokra utalva hozzátette: „ezért van szükség még több republikánus megválasztására novemberben”. A szokásos vasárnapi politikai televíziós vitaműsorok fő témája szintén a szüleiktől elszakított gyermekek tragédiája volt. Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora a CBS televízióban azt hangoztatta: a családok szétválasztása „ellentétes országunk értékrendjével”.

Trump a gyerekek elszakításával próbál zsarolni?

Kellyanne Conway, Trump elnök belpolitikai tanácsadója az NBC televízióban arról beszélt, hogy „senki sem szereti” a családok szétszakítását. Mint fogalmazott: „mint anya, mint katolikus, és mint olyan ember, akinek lelkiismerete van”, ő sem szereti ezt, de „a kongresszus megszavazta azt a törvényt, amely szerint az illegális belépés bűncselekmény, tehát, ha nem szeretik ezt a törvényt, akkor változtassák meg”. Conway – Donald Trump szombati Twitter-bejegyzése ellenére is – visszautasította azt a feltételezést, hogy az elnök a gyerekek elszakításával próbálná zsarolni és együttműködésre késztetni a demokrata párti politikusokat egy új bevándorlási törvény elfogadása érdekében.

Adam Schiff demokrata párti képviselő, szintén az NBC televízióban, azt hangsúlyozta, hogy az elnök „ezeknek a gyermekeknek a bánatát, könnyeit, fájdalmát használja fel” arra, hogy kikényszerítse a határon felhúzandó fal megépítését. A kaliforniai politikus „mélyen erkölcstelennek” nevezte ezt az eljárást, és „szomorú degeneráltságnak” minősítette, hogy a Republikánus Párt nem hajlandó bírálni az elnököt. Hozzátette: az elnök és a republikánusok „ezzel akarnak kizsarolni egy nekik tetsző törvényt a kongresszusban”. Donald Trump várhatóan kedden folytat megbeszéléseket a kongresszusban a republikánus törvényhozókkal az új bevándorlási törvényjavaslatokról.