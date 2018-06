Origo: Felső korlát nélküli kvótát akar bevezetni az EP

„Állandó, felső korlát nélküli kötelező kvótát akar bevezetni az Európai Parlament” – írta pénteken az Origo.hu egy birtokába került dokumentumra hivatkozva.

Az Origo.hu-n megjelent cikkben az szerepel: erre tett javaslatot az Európai Parlament (EP) abban a birtokukba került feljegyzésben, amit az EP elnöke, Antonio Tajani készített az EP dublini reformmal kapcsolatos álláspontjáról. Az irományból kiderül, hogy az úgynevezett Dublin IV-es rendszer mindenkor érvényben lesz, nem csak a krízisidőszakokban, és az Európai Bizottság javaslatának megfelelően nem lesz felső határa a migránsok kötelező betelepítésének – írta a portál.

A cikk szerint a dokumentum alapján a brüsszeli bevándorláspárti képviselők bevezetnék a könnyített családegyesítést, csoportosan is át lehetne helyezni migránsokat, és a „nem engedelmeskedő” országokat megbüntetnék: elvonnák az uniós forrásaikat. Hozzátették: az EP jelenleg azt várja, hogy az Európai Tanács, vagyis a tagállamok állam- és kormányfői is hagyják jóvá a javaslatot, ráadásul a brüsszeli képviselők szerint a miniszterelnököknek nem kell egyhangúlag dönteniük, többségi szavazattal is elfogadhatják a kvótát.

A gyakorlatban azt jelenti, hogy ki akarják venni Orbán Viktor és a V4-es miniszterelnökök kezéből a vétózás lehetőségét – mutat rá a portál.

