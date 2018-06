Olaszország diplomáciai vitát okozott a kikötők bezárásával

Olaszország diplomáciai vitát okozott azzal, hogy nem engedte kikötni az Aquarius nevű, bevándorlókat szállító francia mentőhajót - közölte Molnár Anna Olaszország-szakértő pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Az mondta, először Máltával kerültek szembe, amikor megkérték őket, hogy fogadják helyettük a hajót. Málta ezt visszautasította arra hivatkozva, hogy a mentést nem ők szervezték. Végül Spanyolország ajánlotta fel, hogy fogadja a hajót, oda viszont több nap amíg elérnek – idézte fel.

Emmanuel Macron francia elnök cinikusnak nevezte az olasz hozzáállást, az olaszok viszont nem hagyták teljesen magára a hajót, a rajta lévő betegeket és a várandósokat kórházba szállították – mutatott rá a szakértő.

Hozzátette: Olaszország eddig a szolidaritásra helyezte a hangsúlyt, részt vettek a mentésben, de most azt várják, hogy a többi ország is vállaljon szolidaritást. Franciaország kevésbé vállalta a kvóta ráeső részét, tízezer migráns helyett még ezret sem fogadott be – jegyezte meg Molnár Anna, jelezve: a francia hozzáállás tegnap óta sokat változott, ezért nem marad el a pénteki olasz-francia találkozó, amelyen szerinte megegyezések születhetnek.