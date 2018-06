Mintegy 3500 rab kapott kegyelmet Egyiptomban

Az egyiptomi elnök 3477 fogolynak kegyelmezett meg a ramadánt lezáró muszlim ünnep, az íd al-fitr alkalmából; a rabok közül sokan adósságok miatt kerültek börtönbe - ismertette pénteken a belügyminisztérium.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi évente több alkalommal is gyakorol elnöki kegyelmet, a többi között nemzeti ünnepnapokon is, gyakran helyezve szabadlábra tüntetéseken őrizetbe vett diákokat és fiatalokat. Az államfő hivatalos Twitter-oldalán jelentette be, hogy utasítást adott a belügyi tárcának adósságok miatt börtönbe került, összesen 690 ember szabadon engedésére – olvasható a belügyminisztérium közleményében.

A szabadon bocsátását ünnepli hozzátartozóival egy kegyelemben részesített egyiptomi férfi, miután kiengedték a börtönből – képünk illusztráció (MTI/EPA/Mohamed Hosszam)

Egyelőre nem világos, hogy a fennmaradó 2787 rab milyen bűncselekmény miatt került rácsok mögé, s névsorukat sem tették közzé. Szíszi 2014-es hatalomra kerülése óta az egyiptomi hatóságok következetesen üldözik a másként gondolkodókat, iszlamisták ezreit és neves világi aktivistákat börtönöztek be.

Százával blokkoltak weblapokat, köztük jogvédő csoportok és a független média internetes oldalait. Márciusi újraválasztása óta a hatóságok tovább fokozták a másként gondolkodókkal szembeni fellépésüket, neves politikai és emberi jogi aktivistákat véve őrizetbe.