Nem könnyít a szankciókon Washington

Addig nem enyhítik az Észak-Korea elleni büntetőintézkedéseket, amíg Phenjan teljesen le nem szereli atomfegyvereit - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter csütörtökön Szöulban, dél-koreai és japán kollégáját tájékoztatva az amerikai elnök és az észak-koreai vezető minapi szingapúri csúcstalálkozójáról.

Pompeo cáfolta az észak-koreai hivatalos média azon állítását, amely szerint Donald Trump és Kim Dzsong Un a két ország közötti megbékélés lépéseinek fokozatos és egyidejű végrehajtásában állapodott meg. Ezt a phenjani állítást úgy értelmezték azóta, hogy Washington engedményt ad minden észak-koreai lépésre, pedig az Egyesült Államok mindig ragaszkodott ahhoz, hogy Észak-Koreának előbb teljesen, ellenőrizhetően és visszafordíthatatlanul le kell szerelnie atomfegyvereit – magyarázta az amerikai külügyminiszter. Trump elnök egyértelműen elmondta ezt Kim Dzsong Unnak – tette hozzá.

Mike Pompeo amerikai, Kang Kjung Vha dél-koreai és Kono Taro japán külügyminiszter (b-j) a szöuli külügyminisztériumban tartott hármas találkozón 2018. június 14-én. (MTI/AP pool/Kim Hong Dzsi)

Pompeo szerint az amerikai elnök „teljesen komolyan” jelentette azt ki egy Twitter-üzenetében, miután Szingapúrból hazaérkezett, hogy Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést. „Mindenki sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát most, mint amikor átvettem a hivatalomat. Obama elnök azt mondta, hogy Észak-Korea a legnagyobb és legveszélyesebb problémánk. Már nem az, aludjanak jól éjszaka!” – írta Trump akkor.

Pompeo Mun Dzse In dél-koreai elnökkel is találkozott csütörtökön Szöulban, mielőtt hármas találkozóra ült össze Kang Kjung Vha dél-koreai és Kono Taro japán külügyminiszterrel. Mun Dzse In nagy sikerként értékelte a szingapúri csúcstalálkozót, bár hozzátette, hogy „nagyon ellentmondásosan értelmezhetők az eredményei”. Ezzel feltehetőleg arra utalt, hogy Trump tett egy olyan ígéretet Kim Dzsong Unnak, hogy addig nem lesz amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlat, amíg tartanak az amerikai-észak-koreai tárgyalások – írta az AP hírügynökség.