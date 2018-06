Kezdődik a vb: óriási kihívás előtt áll Oroszország

Minden idők legdrágább labdarúgó világbajnoksága kezdődik csütörtökön, dollárban kifejezve csaknem 14 milliárdot költöttek az eseményre. Nagy kérdés, hogy megtérül-e valaha a befektetés Oroszországnak. Közben számos biztonsági kockázattal is szembe kell néznie Moszkvának, ezért csaknem 100 ezer ember vesz részt a rend fenntartásában, ami a teljes költségvetés nagyjából 10-15 százalékát teszi ki. A kibertérben elkövethető támadásokra is felkészültek.

Minden idők legdrágább labdarúgó világbajnoksága kezdődik csütörtökön, dollárban kifejezve csaknem 14 milliárdot költöttek az eseményre, amelyből 6 milliárdot a közlekedés infrastruktúrájára fordítottak – mondta el Szabados Gábor sportközgazdász az M1 Szemtől szembe című műsorában. Hozzátette, a maradék 8 milliárd dollár fő tétele a stadionok megépítése és felújítása volt. Arra a kérdésre, hogy ez az összeg megtérül-e, a szakértő azt mondta, az nagyban függ attól, hogy az orosz futball milyen fejlődési pályát mutat a világbajnokság után.



A beruházásoknak ugyanakkor vannak GDP-növelő hatásai is. A szakértők úgy számolnak, hogy egy százaléknyit adnak hozzá a nemzeti össztermékhez. A sportközgazdász szerint viszont az orosz gazdaság rossz pillanatban kapta el a világbajnokságot. Míg korábban az ország gazdasági növekedést és fejlődést mutatott, mára a mutatók visszaestek, sőt az ukrajnai válság is nagyban befolyásolta a gazdasági helyzetet. A tervezett 20 milliárd forintos költségvetésből ezért folyamatosan faragni kellett, így lett a végösszeg 14 milliárd dollár (883 milliárd orosz rubel).

De nem csak a gazdásági helyzet és az ukrajnai válság befolyásolta az orosz rendezési tervet. Az ország úgynevezett „imázskampányán” tovább rontott a világsajtóban megjelent több negatív hír is, mint például az orosz doppingbotrány. Nagyon sok beruházás elmaradt, főleg vasútfejlesztések, olyanok is, amelyek Oroszországot az Európai Unióval kötötték volna össze. A sportközgazdász szerint minden tervezett, de elmaradt beruházás egy sportesemény létjogosultságát kérdőjelezi meg, ugyanis egy ilyen rendezvény igazi hagyatéka, ha a megvalósított infrastruktúra a helyi lakosság és gazdaság érdekét tudja szolgálni – szögezte le Szabados Gábor.

Számos biztonsági kockázat

Az idei világbajnokság más szempontból is egyedi, hiszen hatalmas távolságok vannak az egyes csapatok helyszínei között – erről már Horváth József biztonságpolitikai szakértő nyilatkozott. Ezeknek nemcsak a biztonsági, de a logisztikai kihívásait is biztosítani kell. Mint kiderült, csaknem 100 ezer ember vesz részt a biztonság fenntartásában, ami a teljes költségvetés nagyjából 10-15 százalékát teszi ki.

A biztonsági kérdést tekintve több kockázat is jelen van. Putyin orosz elnök is kijelentette, csaknem 4500 orosz állampolgár harcolt az Iszlám Állam mellett, akinek a visszatérését folyamatosan figyelni kell. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy jelentős az iszlám radikalizmus a Kaukázusban, ami napi szinten jelenlévő biztonsági kihívás az orosz hatóságoknak és amit a biztonság és a pozitív imázs érdekében mindenképpen el kell fojtaniuk – hangsúlyozta a szakértő.

De nemcsak a belső terrorizmus miatt aggódik az ország, hanem a „heves” futballszurkolóktól is tart. A szakértő szerint a felmérések azt mutatják, hogy ebben a kategóriában a britek a legvehemensebbek. Az orosz hatóságok mellett ezért másik 35 ország rendőrei és biztonsági szakemberei is a helyszínen lesznek, hogy a mérkőzéseken esetlegesen kialakuló szurkolói összetűzéseket is meg tudják akadályozni.

A kiberbűnözés is jelen van

A biztonsági kockázathoz tartoznak a kibertérben elkövethető támadások is, amelyek igen széles kört ölelnek fel az iszlám szélsőségesektől a szervezett bűnözői csoportokon át egészen egy ellenérdekelt ország titkosszolgálatáig. Oroszország jelentős összegeket fektetett be ezeknek a megakadályozására is – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.