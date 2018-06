Tálib lázadók lerohanták a biztonsági erők egy központját Afganisztánban

Tálib lázadók százai rohamozták meg éjjel az afgán biztonsági erők ellenőrzőpontjait, rendőrőrseit és a körzeti központját a Fárjáb tartománybeli Kohisztán körzetben, és nyolc embert megöltek az összecsapásokban; a halálos áldozatok között volt a helyi körzeti vezető is – közölték kedd reggel a helyi hatóságok.

A kabuli kormány a múlt héten feltétel nélküli fegyverszünetet rendelt el az íd al-fitr alkalmából, június 12. és 20. között, a tálibok pedig szintén háromnapos tűzszünetet jelentettek be szombaton a ramadánt lezáró ünnepekre a helyi biztonsági erőkkel szemben.

A tűzszüneti kezdeményezések ellenére a tálibok hétfőn is támadást intéztek a biztonsági erők ellen Kunduz tartományban, akkor 15 embert öltek meg. Asraf Gáni afgán elnök már februárban is ajánlatot tett a táliboknak egy átfogó békemegállapodásra, de a lázadók ezt figyelmen kívül hagyták, tovább fokozták támadásaikat, és áprilisban új offenzíva megindítását jelentették be.