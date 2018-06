Negyvenöt év után újabb ország lett maláriamentes az amerikai kontinensen

Negyvenöt év után újabb országot nyilvánítottak maláriamentessé az amerikai kontinensen. A Paraguayra vonatkozó bejelentést hétfőn tette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy Costa Rica-i fórumon, San Joséban.

Az amerikai kontinensen legutóbb 1973-ban nyilvánítottak maláriamentessé egy országot, akkor Kubát.

„A sikertörténetek, mint amilyen Paraguayé is, bizonyítják, hogy lehetséges” felszámolni a betegséget – fogalmazott üzenetében az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint ha a malária kiirtható az egyik országban, kiirtható az összesben.

Paraguay egyike volt annak a 21 országnak, amellyel kapcsolatban a WHO 2016-ban azt a cél tűzte ki, hogy 2020-ra tűnjön el a váltólázként is ismert betegség. Ahhoz, hogy egy országot maláriamentessé nyilvánítsanak, az kell, hogy három évig ne jelentsenek új megbetegedést. A listán Costa Rica, Ecuador, Salvador és Mexikó is szerepel.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2015-ig az azt megelőző 15 évben világszerte 37 százalékkal csökkent a maláriás esetek száma, 60 százalékkal pedig a halálozásoké. 2016-ban azonban emelkedett a megbetegedések száma. Mint az a 2017 novemberében közzétett adatokból kiderült: 91 országban összesen ötmillióval 216 millióra nőtt a maláriás esetek száma az azt megelőző évihez képest. A halálozásoké nagyjából változatlan, 445 ezer maradt.