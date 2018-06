Vb-láz: itthon is vigyázzunk az adatainkra

Az oroszországi világbajnokság közeledtével egyre jönnek a figyelmeztetések arról, hogy mire vigyázzanak a kiutazó szurkolók. Az óvatosság most különösen ajánlott lesz, ugyanis már hamis pénzkiadó automatákkal is készülnek a bűnözői körök. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy azok is veszélynek tehetik ki magukat, akik távolról, az internet segítségével nézik a meccseket.