Bakondi: az EU-nak mérlegelnie kellene a politikai változásokat

Napról-napra erősebb a nyomás a Balkánon, Szarajevó belvárosában megint megjelentek az illegális migránsok, de jól jellemezi a helyzetet az is, hogy a Földközi-tengeren keresztül csak szombaton ezer illegális bevándorló érkezett – eközben egyre több ország dönt úgy, hogy bővíti határvédelmi létesítményeit.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1 vasárnap esti műsorában elmondta, minden migrációs útvonalon – egészen a marokkói határtól a Balkánig bezárólag – erősödik a nyomás, ezt azonban Brüsszel nem, csak az érintett nemzetállamok érzékelik. Hozzátette, a magyar külpolitika már korábban is amellett volt, hogy további segítséget kell nyújtani a nyugat-balkáni országokat, akár úgy, hogy felvételt nyernek az unióba.

Célszerű lenne – jelentette ki a legújabb külpolitikai változásokra utalva Bakondi György – ha az ausztriai és olaszországi politikai változásokat az EU lekövetné, és tevőlegesen tenne a külső határok védelme érdekében, ugyanis egyelőre csak az új osztrák és olasz kormányt bírálja.

Soros György marad, nem fúj visszavonulót

A kormánypártok által hangoztatott népességcsere vádjaira Soros György legutóbb azzal reagált, hogy kijelentette, nem érdekli a Stop Soros, és nem fog visszavonulni – hangozott el a műsorban. Bakondi György szerint Soros Györgynek a Brexittől kezdve Trumpon át az új osztrák és olasz kormányt is, egyre inkább úgy érzi, egyre nő azoknak a száma, akiket támadni kellene. Ez azonban már őt is óvatosságra inti, a nyílt támadások helyett burkolt célzásokkal él a belbiztonsági tanácsadó szerint, szerinte valószínűleg ő is látja, hogy változik a politikai klíma, változik a nyílt társadalmának tervével kapcsolatos hozzáállás.

Soros György célja továbbra is a nemzetállamok szétzúzása, és ez a célja meghalló fülekre talál az EU központjában, ez azonban a jövő évi EP-választásokon megváltozhat, és Brüsszelben komoly változások történhetnek – jelentette ki Bakondi György, aki szerint a júniusi uniós csúcson nem fognak döntést hozni a migrációs ügyben.

Addig is civil szervezetek keresztül fognak nyomást gyakorolni a magyar kormányra – utalt a Human Rights Watch legutóbbi Fidesz-ellenes akciójára a miniszterelnöki tanácsadó. Mint megjegyezte, nagyon furcsa, hogy egy civil szervezet pártpolitikai üggyel foglalkozik, de szerinte ez is jelzi a politikai vezetést az ún. civileknél.