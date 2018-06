ifj. Lomnici: Migráció nélkül is építhető sikeres gazdaság

Népességcsere zajlik Európában, a Soros Györgyhöz hasonló spekulánsok azon dolgoznak, hogy így tegyék tönkre Európát. Hollik István a kormánypártok politikusa által szombaton elmondottakat ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 szombat esti adásában úgy kommentálta: az európaiság három alappilléréből kettőt kikezdenek, illetve fel akarják számolni.

A népességcsere – amiről Orbán Viktor kormányfő a péntek reggel, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is szót ejtett – azonban már évtizedek óta zajlik, hiszen a kezdete az 50-60-as évekre nyúlik vissza – hangzott el az M1 Aktuális csatorna szombat esti műsorában. Ifj. Lomnici Zoltán szerint habár nem lehet az elmúlt évtizedek migrációs hullámait összehasonlítani a mostanival, de szerinte kijelenthető, hogy ezekkel a migrációs hullámokkal „valakik mindig jól járnak”.

De nem mindenki: több hatalmas felháborodást kiváltó eset történt az utóbbi időben, ez is mutatja, hogy egyfajta létválság alakult ki a befogadó országok multikulturális társadalmaiban, azaz hogy mennyire nem működik az együttélés ezekben az országokban. Ez igaz Svédországra is, ahol a választások közeledtével hirtelen téma lett a migráció, és Németországban is hasonló történik, ellenben Belgiummal és Hollandiával, ahol általában eltussolják – hangzott el a műsorban.

Az alkotmányjogász szerint mindez azt is mutatja, hogy az európaiság három alappilléréből kettőt – a római jog és a keresztény etika – kikezdenek, illetve fel akarják számolni. Ezzel összefüggésben úgy véli az alkotmányjogász, hogy a nemzeti jogrendszerek denacionalizációja folyik, valamint a nemzetállamok jogos szuverenitásigényét Brüsszel nem akarja figyelembe venni.