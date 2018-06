Hatalmas vihar csapott le Szlovéniára

Jégeső pusztított éjjel a környező országokban, Szlovéniában tojás-, sőt néhol alma nagyságú jéggel. A jégeső 400-nál is több házat rongált meg, és szó szerint kilyukasztotta az autókat. A Muravidéken, vagyis Szlovénia északi területén, földcsuszamlásról is beszámoltak.

Teniszlabda nagyságú lyukakat ütött a jég egy autónak a szélvédőjén Szlovéniában, a parkolóban szinte az összes kocsi megsérült a tegnap esti pusztító viharban.

A heves eső elöntötte a házakat

A magyarlakta Muravidéken a szél is hatalmas károkat okozott. Fákat csavart ki, amelyek hol az úttestre, hol az épületekre, hol pedig a villanyvezetékekre dőltek, így számos háztartás és település órákig volt áram nélkül, az utak pedig járhatatlanná váltak.



A szél emellett tetőszerkezeteket rongált meg, a Lendvához közeli Zsitkócban pedig a mezőgazdasági gépezetek tárolására használt melléképületet döntötte össze.

A heves eső elöntötte a házakat, a házpincéket és az utakat, számos helyen nehezítve a közlekedést. Hogy egyszerre mennyi eső zúdult le az égből, arról is tanúskodik, hogy 12 óra elteltével még mindig áll a víz a réteken, termőföldeken.

„Szlovéniában ritkaságnak számító tojás és almanagyságú jégesővel érkezett, amely szinte elképzelhetetlen károkat okozott. A közösségi oldalak teli vannak ijesztő felvételekkel, amelyeken látni, hogy a jég még a zsindelyes tetőszerkezetet is könnyedén átlyukasztotta” – közölte a tudósító.

A Vajdaságot is elérte a szélsőséges időjárás

A vihar Horvátországot is elérte, Gorski Kotar környékét szőnyegként terítette be a jég, de Sibenikben is hasonló volt a helyzet. Szerbiát is éjjel érte el az ítéletidő, sok településen, mint például Szabadkán, még szombat délelőtt is zuhogott. Több száz család áram nélkül maradt.

