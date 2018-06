Fegyverleszerelésre szólított fel egy hitszónok Irakban

Országos fegyverleszerelésre szólított fel Muktada asz-Szadr befolyásos síita hitszónok Bagdadban két nappal azután, hogy súlyos következményekkel járó lőszerrobbanás történt egy mecset közelében – Szadr egyúttal bejelentette, hogy bagdadi hátországa, Szadrváros kerület lesz a nagyszabású fegyverleszerelés első helyszíne.

A hitszónok, akinek pártszövetsége nyerte a májusi parlamenti választásokat Irakban, felszólította az ország összes fegyveres szervezetét, hogy szolgáltassák be fegyvereiket a hatóságoknak. „Mindenkinek eleget kell tennie e utasításnak, melyet nem akadályozhatnak. Mindenkinek szó nélkül be kell szolgáltatni fegyvereit, mert az irakiak vére minden másnál értékesebb” – közölte. Szadr felszólításának előzménye, hogy szerdán 18 ember meghalt és több mint 90-en megsebesültek egy lőszerrobbanásban Szadrvárosban, egy síita mecset közelében. A lőszert az istentiszteleti helyszínen tárolták, átszállításakor robbant be.

Muktada asz-Szadr radikális iraki síita hitszónok (Fotó: MTI/EPA/Hider Abbász)

A robbanás következményeiről készült, világhálóra feltöltött felvételeken teljesen megsemmisült épületek és gépjárművek láthatóak. A gomolygó füstöt kilométerekről is lehetett látni. Haider al-Abádi kormányfő, akinek blokkja a harmadik legtöbb szavazatot szerezte a választásokon, a történtekkel kapcsolatban közölte: lakott területen lőszert tárolni bűncselekmény, utasította a belügyminisztériumot az eset kivizsgálására. A Reuters hírügynökség megjegyezte, hogy Szadr lépésével vélhetően csökkenteni kívánja a feszültséget közte és a kormány között. Az iraki belügyminisztérium közleményben köszönte meg a hitszónoknak a bejelentését.

Szadr egyes politikai ellenfelei azt sugallták, hogy a hitszónok milíciájának lőszere robbant be.