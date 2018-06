Ernyőszervezetté alakult a felvidéki Via Nova ICS

Alapszabályt módosított, s ennek értelmében ernyőszervezetté alakult át a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) ifjúsági partnerszervezeteként működő Via Nova Ifjúsági Szövetség. A változtatást a szervezet alapszabály-módosító és tisztújító kongresszusán hagyták jóvá Révkomáromban szombaton.

„Új pályára állítjuk a szervezet működését (…), a helyi szinten szerveződő, fiatalokból álló országos szervezet, amit Via Nova Ifjúsági Csoportnak hívtunk, mától átváltozott bejegyzett, jogi személyiséggel bíró polgári társulások ernyőszervezetévé” – mondta Gubík László, a szervezet elnöke az MTI-nek az alapszabály módosításról. A módosítás értelmében megváltozott az eddig több mint ezer taggal működő szervezet neve is, azt ezentúl Via Nova Ifjúsági Szövetségnek nevezik, s tagságát a jövőben nem személyek, hanem különálló szervezetek alkotják majd.

A változtatás a gyakorlatban arról is szól, hogy a szervezet tevékenységének hangsúlyai is eltolódnak, a program- és rendezvényszervezésről, illetve közéleti munkáról, a fiatalok érdekképviselete és közéleti pályán való segítése irányába. „Az elmúlt egy évtizedben a Via Novát irányító gárda felhalmozott annyi tapasztalatot az ifjúságpolitika terén, hogy van mit átadniuk a fiataloknak, s ezt egy új szervezeti struktúrában hatékonyabban tudjuk megtenni” – mondta Gubík László, rámutatva: fő célkitűzésük az, hogy “életet vigyenek” a régiókba, és a közélet felé irányítsák a fiatalokat.

Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke, aki köszöntőt mondott a kongresszuson, rendkívül fontosnak minősítette az ifjúsági szervezet célkitűzéseinek megvalósítását.

A Via Nova kongresszusán tisztújítást is tartottak, a felső vezetésben rendkívüli változás nem történt, a szervezet elnöke Gubík László maradt.