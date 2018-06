Sokba kerülhet a nyílt wifi a labdarúgó-vb-n

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy az idei, oroszországi labdarúgó-vb-n a titkosítatlan, emiatt bizonytalan biztonságú vezeték nélküli internetes hálózatok mellett ál-ATM-ekkel is találkozhat a gyanútlan szurkoló. Mitől kell tartani, mire figyeljünk? Tippek és jó tanácsok a szerdai Közelrőlben.

Több lehetőség kínálkozik a csalások, kibertámadások legkülönfélébb formáira az idei oroszországi vb-n. Egyes számítások szerint az országban mintegy 32 ezer nyilvános wifi várja a szurkolókat, azonban közel egynegyedüknek nem titkosított a forgalma, így biztonsági kockázatuk van a használatuknak. Hekkerek ugyanis a közelben tartózkodva könnyen hozzáférhetnek a felhasználók adataihoz. A FIFA már előre figyelmeztetett, hogy a nyilvános wifihálózatokra nem terjed ki a világszervezet biztonsági ajánlása.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Sok kiberveszélyt rejteget a nyílt wifi a foci-vb-n – figyeljünk oda! Sok kiberveszélyt rejteget a nyílt wifi a foci-vb-n – figyeljünk oda!

És hogy mit lehet tenni, hogy a futball-láz közepette is biztonságban internetezhessünk? Szakemberek szerint azon túl, hogy jobban odafigyelünk a hálózatok neveire, megoldás lehet az automatikus wificsatlakozás letiltása, valamint az, hogy egy VPN applikációt használva internetezzünk, hiszen annak titkosítása egyébként a titkosítatlan hálózaton is titkosított – hangzott el a Kossuth Rádió szerdai Közelről című műsorában.

Más csalások is történhetnek, akár e-mail – úgynevezett pishinglevelek – formájában, de akár az is előfordulhat – mint arra orosz bűnüldöző szervek figyelmeztetnek –, hogy egy ál-ATM-ből próbálunk meg pénzt felvenni, ugyanis információk szerint bűnözői körök több leselejtezett pénzkiadó automatát loptak, és félő, hogy fel is fogják használni a kártyák adatainak lemásolásához.

Szó esik a műsorban arról is: Vigyázni kell nemcsak a hivatalos cégek, hanem partnercégek akcióival is, hiszen azokkal is visszaélhetnek, akár csak egy online meccsnézési lehetőség felajánlásával is.

Válasszuk a biztonságot a bizonytalan helyett

Keleti Artúr kiber- és jövőkutató szerint arra is figyelni kell, hogy nemcsak a nyilvános wifik lehetnek veszélyesek, hanem azok a wifik is, amelyek ugyan titkosítást nyújtanak, de a hivatalos nevekhez hasonló nevekkel sugároznak, de azokhoz semmi közük, az ott beírt adatok illetéktelenek kezébe fognak kerülni.

Szerinte inkább érdemes adatroamingot használni ott is, ahol egyébként sűrű a nyilvános wifihálózat, ehhez már rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyeken a család minden tagjával megoszthatunk egy mobilinternetes előfizetést. De ha mégsem ezt választjuk – tette hozzá –, érdemes előre megérdeklődni, rákeresni, hogy a meglátogatott helyen hol és milyen néven találhatók meg nyilvános wifihálózatok.

Az ATM-ek, azaz a bankjegykiadó automatákkal kapcsolatos visszaélésekre úgy reagált: mindig nézzük meg, nincs-e gyanús fizikai elváltozás az automatán, főleg a nyílások környékén, ha ugyanis több van ott, akkor az az automata nagy valószínűséggel csak egy célt szolgál: a személyes adatok ellopásában segíti a bűnözőket, nem pedig a pénzt adja. Felhívta arra is a figyelmet: minden utazás előtt állítsunk be limitet a bankszámlánkhoz.