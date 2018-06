Migrációs katasztrófa fenyeget a Balkánon

Továbbra is kedvezőtlen hírek érkeznek a Balkánról, egyelőre nem sikerül megállítani a bevándorlók áradatát. Az elmúlt hetekben főleg a török-görög szárazföldi határon nőtt meg látványosan az illegális bevándorlók száma, de most már az Égei-tengeren is egyre több csónakot indítanak útnak az embercsempészek. Nagyjából 1 millió forintért hozzák el az ázsiai és afrikai menedékkérőket Szerbiába, ahol azt mondta az M1-nek egy civil segítő, hogy a helyzet katasztrófával fenyeget.