Megindult a nemzetközi segítségnyújtás Guatemalának a Fuego vulkán vasárnapi kitörését követően – közölte kedden Heinz Hiemann, a közép-amerikai állam elnökének szóvivője.

„Már most kapunk nemzetközi támogatást, a nap folyamán orvosi kezelésre az Egyesült Államokba szállítanak néhány embert, emellett Mexikóból orvosok érkeznek Guatemalába” – idézi Hiemannt a Prensa Libre című helyi lap internetes felületén. A TASZSZ orosz hírügynökség értesülései szerint három gyermeket szállítanak kórházi ellátásra az Egyesült Államokba.

A guatemalai katasztrófavédelmi hatóságok szerint kedden a tűzhányó ismét aktivitást mutatott, egy robbanást követően láva ereszkedett le a déli oldalán. Hat veszélyeztetett térségben hat település evakuálását rendelték el. „Megkezdték a Fuego vulkán közelében fekvő települések evakuációját a megnövekedett tevékenységre tekintettel, amely vulkanikus törmelékárakhoz, vagy iszapárakhoz is vezethet” – derült ki a hatóságok közleményéből. A közlés szerint az újságírókat és mentőalakulatokat is kivonták a veszélyeztetett térségből.

Izzó láva tör fel a guatemalai fővárostól mintegy 40 kilométerre délnyugatra fekvő Fuego nevű vulkán kráteréből. (MTI/EPA/Esteban Biba)

Legfrissebb adatok szerint legkevesebb 72 ember vesztette életét a tűzhányó kitörése miatt. Nem kizárható, hogy a kutató-mentő munkálatok során további áldozatokra lelnek. Mintegy 300 sérültet tartanak számon, a kitörés csaknem 2 millió embert érint. A halottak nagy számára tekintettel három napos gyászt hirdettek az országban.

Jimmy Morales elnök is a helyszínre látogatott, hogy képet alkothasson a katasztrófáról. A nagy erővel kitörő Fuego hétfőn 16 órán keresztül lövellt sűrű fekete füstöt mintegy 10 kilométeres magasságba, és hamuval terítette be a környékbeli területeket. A beszámolók szerint a fővárosra, Guatemalavárosra is hamu hullott, és a vulkanikus törmelékár elárasztotta El Rodeo települését.

Közel 3300 embert menekítettek ki a vulkánhoz közeli településekről. A világhálóra feltöltött képek és videofelvételek tanúsága szerint a vulkánhoz közeli településeket teljesen belepte a hamu. A felvételeken látottak alapján elmondható, hogy több településen óriási károk keletkeztek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre délnyugatra fekvő, 3763 méter magas tűzhányó másodjára tört ki 2018-ban, hírügynökségek szerint a vasárnapi az elmúlt bő négy évtized legerőteljesebbje.

Hétfőn egy sor dél-amerikai ország fejezte ki együttérzését Guatemalával a történtek miatt. Többen segítségüket is felajánlottak, köztük António Guterres ENSZ-főtitkár is.

Guatemala 32 tűzhányója közül a Fuego a legaktívabb.