Központot hozna létre az elutasított menedékkérők számára több európai ország

Dánia több európai országgal – köztük Ausztriával – tárgyal egy központ létrehozásáról az elutasított menedékkérők számára – mondta Lars Lokke Rasmussen dán kormányfő kedden a DR helyi rádióadónak, utalva arra, hogy egy nem túl vonzó európai célországról lenne szó.

A meglehetősen előrehaladott tervek szerint a tábort egy a migránsok körében nem túl vonzó célországban állítanák fel. A dán miniszterelnök nem említette, hogy Sebastian Kurz osztrák kancelláron kívül kikkel folytat megbeszélést a projektről. A tervek megvalósításába még az idei év vége előtt belefoghatnak – tette hozzá a bizakodóan nyilatkozó Rasmussen. ”Hatalmas jelentősége lenne, ha sikerülne létrehozni egy tábort a menedéket keresők számára vonzó célországokon kívül” – szögezte le a szigorú bevándorlási politikájáról ismert dán kormány vezetője.

Lars Lokke Rasmussen dán miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Rasmussen úgy vélte, hogy több ország együttműködésére van szükség a kérdésben, mert “egyikünk sem boldogul egyedül”. A projekt megvalósítása előtt azonban egyelőre jogi és pénzügyi akadályok tornyosulnak – tette hozzá. A dán miniszterelnök szerint igazán eszményi az lenne, ha a menedékkérelmeket Európán kívülről adnák be, és csak a pozitívan elbírált dokumentumok benyújtói utazhatnának be a kontinensre. Ez azonban nehezen megvalósítható – ismerte be. A dán rendőrség márciusi becslései alapján 956 elutasított menedékkérő tartózkodik az országban.

Dánia 1973 óta az Európai Unió tagja. Koppenhágának az 1992-ben megkötött edinburghi megállapodás adott lehetőséget arra, hogy külön utakon járjon az uniós szinten eldöntött igazság- és belügyi kérdésekben. A dánok azt követően kapták meg a kimaradás lehetőségét (opt-out), hogy egy népszavazáson elutasították az uniós intézmények alapjait lerakó maastrichti szerződést.