Az RMDSZ nem akar ideológiai döntőbíró lenni a román belpolitikában

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RDMSZ) elnöke kijelentette: az RMDSZ nem akar ideológiai kérdések döntőbírája lenni a román belpolitikában, hanem a közös jövőépítéshez keres partereket, hogy a magyarság erős és versenyképes közösségként maradhasson meg Romániában.

A politikus, a 16. Bukaresti Magyar Napokon rendezett “Ha a múlton nem is tudunk osztozni, a jövőt tervezni kötelességünk” című fórumon beszélt kedden az RMDSZ célkitűzésekről, és a Nagy Románia létrejöttének centenáriumi évében is képviselt, őszinte többség-kisebbség párbeszédet szorgalmazó álláspontjáról. Úgy vélekedett: a múltról kialakult eltérő értelmezést nem lehet megváltoztatni, a centenáriumi évnek inkább a jövőről kellene szólnia. Az RMDSZ Románia következő évtizedeinek megtervezéséről szeretne párbeszédet folytatni a többséggel, mivel egy olyan országot akar, ahol a magyar közösség is otthon érezheti magát, ahol garantálják az etnikai identitás megőrzésének intézményes kereteit.

Kelemen Hunor, a Románia Magyar Demokrata Szövetség, az RMDSZ elnöke (Fotó: MTI/Mediafax/Andreea Alexandru)

Kelemen Hunor szerint azonban a párbeszédfelhívás nem talált a remélt nyitottságra, a román pártok a politikai “iszapbirkózással”, most például a DNA-főügyész leváltásával vannak elfoglalva. Az európai néppárti tagsággal rendelkező RMDSZ vezetője elmondta: nincs ideológiai váltás az RMDSZ-ben, azért kötöttek parlamenti együttműködési megállapodást a Bukarestben kormányzó szociálliberális koalíció pártjaival, mert ők voltak az egyedüliek, akik valamilyen együttműködést felajánlottak.

Kelemen Hunor okfejtéséből kiderült: a bizalmatlansági indítványra készülő jobbközép ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) aligha számíthat arra, hogy az RMDSZ segít megbuktatni a Dancila-kormányt, és nemcsak az utóbbi időben felerősödött magyarellenes retorikája, vagy a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításának elgáncsolása miatt, hanem azért sem, mert nem tudnak alternatív kormánynévsort és politikai programot felmutatni. Az RMDSZ-nek is fontos a jogállamiság, ebben a törvénytiszteletre fekteti a hangsúlyt, például az oktatási törvény kisebbségvédelmi rendelkezéseinek betartására, a kisebbségi jogok, az emberi jogok tiszteletben tartására.

“Az RMDSZ az elmúlt 28 évben párbeszédet akart a román társadalommal, parlamentáris eszközöket használt, a jogállamiság mellett tette le voksát, és stabilitási tényező volt, amikor Romániának nagyon fontos volt, hogy társadalmi béke legyen az uniós csatlakozás előtt, és 1990-től kezdve elkötelezett volt az integráció tekintetében (.) Ilyen szempontból nálunk következetesebb politikai alakulat nincs Romániában” – zárta előadását az RMDSZ elnöke.