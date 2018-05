Amerikai vállalatok vezetőivel egyeztet Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter amerikai vállalati vezetőkkel egyeztet New Yorkban és Washingtonban.

A tárcavezető megbeszéléseiről az MTI-nek elmondta: találkozott a világ vezetői közé tartozó, íz- és illatanyagokat gyártó amerikai vállalat, az International Flavours & Fragrances (IFF) vezetőivel. A cég Budapesten hozza létre a globális pénzügyi szolgáltató központját, amelyben 160 jól képzett magyar munkatárs számára biztosítanak munkalehetőséget – közölte.

Közlése szerint a vállalat az egyik piacvezető az ágazatában, és összesen 7300 embernek ad munkát, nemrégiben pedig egy olyan izraeli céget vásárolt fel, amelynek már voltak magyarországi kereskedelmi partnerei, így a globális pénzügyi szolgáltató központ Magyarországra hozatala tovább erősíti a cég jelenlétét az országban.

Megjegyezte: a lépés egyúttal tovább erősíti a szolgáltató központok piacán betöltött magyar pozíciót is, hiszen ezzel együtt már több mint 110 szolgáltató központ lesz Magyarországon, és ezek összesen több mint 46 ezer magyar, alapvetően több idegen nyelvet beszélő, jól képzett, diplomás fiatalnak „biztosítják az otthon maradás lehetőségét”.

Szijjártó Péter kitért rá: szerdán összeül az amerikai-magyar üzleti tanács (USHBC), amelyben 14 Magyarországon érdekeltséggel rendelkező amerikai vállalat van. Többek között az ő beruházásaiknak is köszönhetően ma már a második legerősebb beruházói közösséget Magyarországon az amerikai cégek alkotják: 1700 vállalat több mint 100 ezer magyar embernek ad munkát – mutatott rá.

Együttműködési megállapodást kötöttek

Közölte: a legtöbb stratégiai partner – 12 amerikai vállalat – is közülük kerül ki, a számuk pedig pénteken eggyel növekszik. Szerdán találkoznak ugyanis az ExxonMobil vezetőivel, ez a cég Magyarországon egy 1600 fős szolgáltató központot tart fenn, amely számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői feladatokat végez a cég európai, közel-keleti és afrikai tevékenysége számára.

A külügyminiszter beszámolt arról, hogy a vállalattal stratégiai együttműködési megállapodást kötnek pénteken, ami jelentős szerepet játszhat Magyarország jövőbeli energiadiverzifikációjában, hiszen a Fekete-tengernél lévő romániai földgázmező gázkitermelési jogával ez az amerikai cég rendelkezik, és amennyiben megindul az ottani gázkitermelés néhány éven belül, akkor az Magyarországnak valós, új energiabeszerzési forrást jelenthet, mert a leendő szállítási kapacitásokat magyar cégek kötötték le 2022 és 2037 között.

Tárgyalnak az Itron vezetőivel

A tárcavezető arról is beszélt, hogy szintén tárgyalnak az Itron vezetőivel, ez a cég az új, smart korszak egyik vezető vállalatává vált a világgazdaságban az energiafogyasztást mérő leolvasások digitalizációjával. Az energiafelhasználás hatékonyabbá tételét tekintve ez a világpiac egyik vezető vállalata, amely Budapesten hozott létre kutatás-fejlesztési központot, ahova folyamatosan veszi fel a magyar fiatalokat – magyarázta.

Szijjártó Péter azt is elmondta: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) stratégiai, politikai és felülvizsgálati részlegének igazgatójával is találkoznak. „A magyar gazdaság a dimenzióváltás állapotában van”, és a világgazdaság is átlép a tradicionálisból az innovatív korszakába” – vélekedett.

Úgy látja, a magyar gazdaság rendkívül nyitott, ezért különösen nagy hatással van rá ez a világgazdasági átalakulás, de a magyar kormány által hozott gazdaságpolitikai intézkedések és a legalacsonyabb európai adók bevezetése nyomán Magyarország folyamatosan ér el sikereket az átállásban az új világgazdasági korszakra, hiszen egyre több, az innovatív korszakban vezető szerepet betöltő vállalat választja Magyarországot az új technológiákat kifejlesztő helyszínné – fogalmazott.

A külügyminiszter közölte: tárgyalnak arról is, hogy az IMF egyik intézménye, az International Financial Corporation (IFC) megújítsa az együttműködését Magyarországgal egy újabb vagyonkezelői alap elindítására, aminek nyomán Magyarország a világ több országában is fontos külgazdasági pozíciókat szerezhet.