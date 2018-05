Megállt az élet az általános sztrájk miatt Görögországban

A görög külügyminiszter szerint az olasz belpolitikai válság hatásai Görögországba is begyűrűzhetnek. Márpedig az athéni kormány enélkül is elég nehéz helyzetben van, szerdán 24 órás általános sztrájkot tartott a legnagyobb görög szakszervezeti szövetség. Országszerte leállt a közlekedés, zárva maradtak az iskolák, és a kórházak is csak a sürgős eseteket látták el. A munkabeszüntetéssel a takarékossági intézkedések ellen tiltakoztak, ám a kormány ragaszkodik a reformokhoz.