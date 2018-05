A harangszó ellen tiltakoztak egy német faluban

Egy németországi településen nemrég az egyik új lakó arra kérte a papot, szüntesse be a harangozást, mert az zavarja őt. A plébános az egyik közösségi portálon írt az esetről, ahol többen is felháborodtak, de az atya is egyértelművé tette, hogy nem fejezi be a harangozást. Azt írta, a faluban hagyomány, hogy naponta többször harangoznak és, ha egyszer is engednének az ilyen jellegű kéréseknek, a folyamatot nem lehetne megállítani – közölte az M1 Híradójában.