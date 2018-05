Nemzetközileg körözött iszlamista szélsőségest fogtak el Spanyolországban

Franciaországból megszökött, nemzetközileg körzött iszlamista szélsőségest fogtak el a hatóságok az északnyugat-spanyolországi San Sebastiánban – közölte a baszk rendőrség kedden.

A 21 éves férfit két hete a franciaországi Brest börtönéből szállították át orvosi vizsgálatra a városi kórházba, ám ő megszökött. Az akciót előre eltervezte, mert a közelben várta egy autó, amellyel elmenekült.

A francia hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene, fényképét, adatait a baszk rendőrség is megkapta. Ezek alapján ismerték fel egy rutinszerű igazoltatás során, és azonnal őrizetbe is vették. Kísérőjét is elfogták.

A fiatal francia férfi bűnlajstromán lopás, rablás, rendőrök elleni agresszió szerepel. A francia hatóságok szerint veszélyes, aki a börtönben töltött idő alatt tette magáévá az iszlamista szélsőséges nézeteket.