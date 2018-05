Új útvonalon érkeznek a migránsok Észak-Afrikából Olaszországba

Több mint 2200 bevándorló kötött ki az olasz partokon szombat óta, és egyre többen érkeznek az új migrációs útvonalon, amely Közép-Afrikából Tunézián keresztül vezet a dél-olaszországi partokig. Palermóba csak hétfőn hatszázan, Trapaniba 113-an, Messinába pedig több mint négyszázan érkeztek.

Sárközy Júlia, az MTI tudósítójának információi szerint azokról a csoportokról van szó, amelyeket az olasz parti őrség koordinálásával a Földközi-tenger nyugati medencéjében mentettek meg a hétvégén. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) olaszországi szóvivője hangsúlyozta, hogy a több mint 2200 migráns többsége most is Líbiából kelt át a tengeren, de egy új migrációs útvonal is kialakult, amely Közép-Afrikából, elsősorban Nigerből Tunézián keresztül halad.

Illegális migránsok egy uniós mentőhajó fedélzetén. MTI/EPA Fotó

Eddig Tunéziából majdnem kivétel nélkül tunéziai bevándorlók keltek át az olasz partokra, az utóbbi időkben azonban Tunézia tranzitállomássá vált: az embercsempészek a veszélyes Líbia helyett egyre inkább Tunézia felé irányítják a migránscsoportokat, hogy innen induljanak tovább Olaszország felé. A dél-olaszországi regisztrációs központok (hot spotok) ismét megteltek. A szicíliai Pozzallo polgármestere közölte, hogy a városban működő hot spotban lázadás készült kitörni, amelyet az utolsó pillanatban sikerült a hatóságoknak megakadályozni. A Lampedusa szigetén márciusban bezárt tábor miatt Pozzallo túlterheltté vált.

A szintén szicíliai Palermo külvárosában nagy méretű migránstábort akartak kialakítani, de a lakosság tiltakozására a tervet egyelőre felfüggesztették.

Az északkelet-olaszországi Friuli-Venezia Giulia új tartományi elnöke, Massimiliano Fedriga, aki a Liga színeiben májustól vezeti a térséget, bejelentette, hogy nem kívánja tovább a korábbi balközép olasz kormány migrációs politikáját követni. Hangsúlyozta, hogy a tartomány új vezetése nem tartja magát a korábbi kötelezettségekhez, vagyis nem fogadnak be több migránst.



Hivatalos adatok szerint év eleje óta valamivel több mint 12 ezren érkeztek az olasz partokra, a tavalyi év ugyanezen időszakában mért majdnem 60 ezerhez képest.