Skócia részben maradni akar az EU-ban

Az Európai Unió egységes belső piacát és a vámuniót semmiképpen sem hagynák el - szögezte le Nicola Sturgeon miniszterelnök.

A skót kormányfő arról számolt be a Politico hírportál hétfői rendezvényén, hogy délelőtt találkozott Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyalóval, és közölte vele, hogy Skócia tagja akar maradni az uniós belső piacnak és a vámuniónak.

Fenntarthatatlannak nevezte a Brexit-tárgyalásokon képviselt jelenlegi brit álláspontot, és arra szólította fel a londoni kormányzati tervek ellenzőit, hogy ne adják fel a harcot a szigetország belső piaci és vámunióbeli tagságának megőrzése érdekében. Sturgeon emellett aggályait fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Brüsszel és London olyan kilépési szerződést köthet, amely versenyelőnyhöz juttatja Észak-Írországot a királyság többi részével szemben, ha Belfast jobb hozzáférést kap az EU piacához.

Michel Barnier, az Európai Bizottságnak a brit kiválás ügyében felelős főtárgyalója (b) és Nicola Sturgeon skót miniszterelnök megbeszélést folytat az Európai Bizottság brüsszeli székházában. (MTI/EPA pool/Emmanuel Dunand)

„Természetesen felvetne bizonyos kérdéseket Skócia számára, amennyiben olyan helyzet állna elő, amelyben Észak-Írország kapcsolata más lenne az egységes piaccal. Épp ezért úgy vélem, hogy az egyetlen hiteles és fenntartható megoldás, ha az Egyesült Királyság egésze tagja marad a vámuniónak” – mondta.

Mi lesz veled, Észak-Írország?

A miniszterelnök végezetül azt is sérelmezte, hogy a londoni kormányzat a „vad Brexit-párti” táboron kívül nem igazán hallgatja meg mások véleményét arról, hogy a jövőben milyen kapcsolatrendszert kellene kialakítani az ország és az EU között. Az Európai Bizottság legutóbbi javaslata értelmében Észak-Írország továbbra is része maradna a vámuniónak, és a belső piaci szabályozás is érvényes maradna rá addig, amíg a később nem találnak más megoldást az Ír-szigeten belüli határellenőrzés visszaállításának elkerülésére.

Az ír-északír határ kérdése a Brexit-tárgyalások egyik neuralgikus pontja, mert a brit kormány látszólag eldöntötte, hogy ki akar lépni az egységes piacból és a vámunióból, mindazonáltal amellett is elkötelezte magát, hogy megőrzi a határ átjárhatóságát az Ír Köztársaság és Észak-Írország között, viszont a kettő összeegyeztethetősége nem teljesen megoldott