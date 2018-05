Hamis papírok voltak a Krétára érkező migránsoknál

Hamis úti okmányokkal rendelkező migránsokat vett őrizetbe a görög rendőrség a krétai Iráklio repülőterén hétfőn. A 41, többségében Afganisztánból és Szíriából érkezett ember repülővel akart eljutni közép- és nyugat-európai országokba - tudatta a rendőrség.

A turistaszezon kezdete óta egyre gyakrabban fognak el hamis papírokkal utazó migránsokat. A dokumentumok ára 1500-3000 euró (465 ezer és 930 ezer forint) között mozog a feketepiacon a rendőrség tudomása szerint. A balkáni útvonal lezárása óta az embercsempészek sokat nyertek ezen az üzleten – mondták el rendőrségi források.

Egyes esetekben a migránsok már közép-európai országokban élő, kinézetre hasonló társaik eredeti menedékjogi dokumentumait mutatták be. A tervük az volt, hogy a kölcsönvett dokumentumokat visszajuttatják tulajdonosaiknak, ha elérik a célországot, és ott saját menedékkérelmet nyújtanak be. A görög hatóságok szerint egy spanyol nő adta a migránsoknak a szóban forgó papírokat. A feltételezett csempészt is elfogták Iráklióban – közölte a rendőrség.