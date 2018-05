Szír bevándorlót gyanúsítanak szexuális erőszakkal Németországban. Chemnitzben fogták el a 18 éves férfit, az áldozata egy 15 éves lány. Éppen vasárnap tartottak iszlám- és bevándorlásellenes tüntetést Berlinben. Több hírügynökség azt jelentette, hogy több volt az utcákon a baloldali ellentüntető. Nekik azt üzente a bevándorlásellenes párt egyik vezetője, hogy vagy vakok, vagy ostobák, vagy „hazudnak", mint Angela Merkel – hangzott el az M1 Híradójában.

A szászországi Chemnitzben néhány órán belül két erőszak is történt a hétvégén. Egy helyi portál szerint egy tinédzsert és egy fiatal nőt is megerőszakoltak.

A 15 éves lányra szombaton egy társasház pincéjében támadt rá egy szír bevándorló, az áldozat és a gyanúsított futólag ismerték egymást. A lány elmenekült, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházi kezelésre szorult. A tettest később elfogták. A másik áldozat egy 23 éves nő, őt a városközpont parkolójában erőszakolták meg. A nő nem sokkal éjfél előtt a járőröző rendőröknek jelentette az esetet.

A bajorországi Fürstenfeldbruck településén még áprilisban jobb életkörülményekért tüntettek a migránsok. A kedélyek azóta sem csillapodtak, most a menekültszállón az ételkiadásnál az egyik nigériai ököllel és a szeméttároló fedelével támadt rá a biztonságiakra. Az egyik biztonsági őr fejét hátulról eltalálta egy vasrúddal, mire a férfi leesett a lépcsőn, és a lába is megsérült. A befogadóállomás hat további munkatársa könnyebb sérülést szenvedett.

A Baden-Württembergben lévő Tuttlingenben pedig egy elutasított pakisztáni menedékkérő randalírozott. A helyi hivatalban egy szögekkel és csavarokkal teletűzdelt léccel tört be egy ablaküveget, és szétvert egy számítógépet, majd az utcán rátámadt egy autóban ülő nőre. A CDU egyik politikusa megpróbálta megfékezni a dühöngő migránst, mire az a kezében lévő léccel a férfira is rátámadt.

Said K.-t végül őrizetbe vették. A férfit jól ismerik a hatóságok, korábban a menekültszálláson az egyik szociális munkásnak eltörte a kezét és a hivatal munkatársát is megfenyegette. Kitoloncolni azonban nem tudják, mert nincs útlevele. A pakisztáni nagykövetség szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy Said K. valóban Pakisztánból származik-e.

„Németország jövőjéről van szó” – ezzel a mottóval szervezett demonstrációt vasárnap a bevándorlásellenes AfD Berlinben. Több ezren követelték Angela Merkel lemondását. Közben a bevándorláspárti baloldali szervezetek ellentüntetést szerveztek.

Az AfD frakcióvezető-helyettese szerint a szabadság és az iszlamizálódás között kell döntenie az országnak. A tüntetők többek között azt követelték, állítsák meg Németország iszlamizálódását és toloncolják ki a menekültstátuszra nem jogosult illegális migránsokat.