Összefogtak a vajdasági gazdák a bevándorlók miatt

Miközben egyre kritikusabb a helyzet Boszniában, most már a szerb-magyar határon is érződik az újabb balkáni bevándorlóhullám. A vajdasági településeken nemcsak letapossák, megdézsmálják a termést, de van, ahol arra panaszkodnak, hogy zaklatják is a helyieket. Ezért összeálltak a helyi gazdák, akik kutyákkal próbálják elijeszteni a bevándorlókat – közölte az M1 Híradója.