Felszentelték a felújított református templomot Beregszászon

Hálaadó ünnepi istentisztelettel összekötve felszentelték a kárpátaljai reformátusság és magyarság életében központi szerepet játszó református templomot vasárnap Beregszászon.

Köszöntő beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára utalva arra, hogy az egykori Szovjetunióban a hitükért is üldözték a kárpátaljai magyarokat, a többi között hangsúlyozta: „a hitüket nem tudták megtörni, hiszen a kereszténység még mindig itt van, és ez üzenet azoknak, akik bármilyen módon próbálnak minket megfélemlíteni, bármilyen módon próbálnak minket ellehetetleníteni, mi a keresztény hitünkben megmaradunk”. Ha keresztény hitünkben megmaradunk, akkor száz év múlva is itt leszünk – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a magyar kormány, élén Orbán Viktor miniszterelnökkel ezért is határozott úgy, hogy az elmúlt nyolc évben minden lehető eszközzel segítette a kárpátaljai és más határon túli egyházakat, és ez folytatódni fog. A politikus kifejtette, „tudjuk, hogy bármilyen fenyegetés csak akkor nem válhat valóra, ha egyházainkban megmarad az erő, az egyes emberekben pedig megmarad a hit, és a keresztény hit ott lesz közöttünk.”

„Higgyék el, az a tudás, az a hit, ami itt van közöttünk, az meg fog tudja tartani magyarságukban az embereket” – mondta befejezésül Soltész Miklós.

Méltó emlék az 500 éves reformáció alkalmából

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott köszöntőjében kiemelte: „itt ma egy közösség teremtő erejét ünnepeljük, azt dicsérjük, hiszen amit a beregszászi református gyülekezet elhatározott, véghez vitte”. A református templom a megújulásával nemcsak a közösséget dicséri, hanem méltó emléket állít az 500 éves reformációnak is – mutatott rá, köszönetet mondva az egyházaknak azért, hogy a történelem nehéz időszakaiban átvitték a magyarságot a jövőbe, hogy tették akkor is azt, amit a közösség szolgálata számukra kíván, hogy őrizzék a magyar nyelvet, kultúrát, identitásunkat, a közösséget a nehéz időkben is.

A miniszterelnöki megbízott emlékeztetett arra, hogy amikor a gyülekezetek fogyatkoznak, akkor még nagyobb szükség van az összefogásra, és arra, hogy mi Budapestről és Magyarországról segítsük a szülőföldön boldogulást és gyarapodást, hogy mindenki ott tudja felnevelni a gyermekeit, unokáit, ahol ősei is éltek. Hozzáfűzte, Magyarország, felelősségvállalásának megfelelően, támogatásával nemcsak lelki, hanem anyagi segítséget is nyújt a nem önhibájukból határon kívülre került magyar honfitársaknak.

„Ha összefogunk, lesz magyar jövő Kárpátalján”

„Akkor is, ha bárki jogszűkítéssel, jogfosztással, atrocitásokkal próbálja megfélemlíteni önöket, tudniuk kell, hogy együtt vagyunk és összefogunk, együtt óvjuk egymást, akkor lesz magyar jövő Kárpátalján is. Önök mindig, mindenhol érezhetik, hogy mi ott állunk önök mellett, önök mögött, és fogjuk egymás kezét, védeni kívánjuk minden időben a közösségeinket mindenfajta jogszűkítéstől, jogfosztástól, mindenféle atrocitástól” – hangoztatta a politikus.

Szili Katalin felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét a beregszászi református gyülekezetnek, amely szerint „míg Európában ma sokan úgy gondolják, hogy a nemzeti és vallási hagyományoktól való eltávolodás a jövő útja, addig mi, magyarok, nemzedékről nemzedékre adjuk át az ősi tudást: a szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol. Minél erősebben kapaszkodik egy közösség múltjába, nyelvébe és hitébe, annál szilajabbul dacolhat a rá törő veszélyekkel. Önök a mi közös, erőt adó gyökereinket erősítették meg, amikor összefogtak, hogy minden nélkülözhető hrivnyát és forintot egymás mellé rakva kívül, belül felújítsák a beregszászi reformátusok templomát, amely az egész kárpátaljai magyar közösség bástyája is egyben”.

Prédikációjában Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke rámutatott, különleges, ahogy Isten segítségével a magyarság az elmúlt száz és ezer esztendőben mindig talpra tudott állni, különleges az is, ahogyan Isten megerősítette a kárpátaljai magyarságot a II. világháború után az üldöztetés és árvaság elviseléséhez, és nem kevésbé különleges, ahogy Isten ébredést hozott a kárpátaljai magyar népnek a 90-es évek elején. A megújult református templomról szólva hangsúlyozta, „az legyen otthona a közösségnek, minden istenfélőnek, legyen ékessége Beregszásznak, amelyet vigyázva megbecsül minden felekezetű és nyelvű ember”, hozzáfűzve, hogy „itt jövője van a magyarságnak nem évtizedekre, hanem az örökkévalósággal mérve”.

Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet lelkésze köszönetet mondott a magyar kormánynak, a gyülekezet vállalkozó és más tagjainak, kárpátaljai és magyarországi adományozóknak a templom két évig tartó átfogó felújításához nyújtott támogatásért.