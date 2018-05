Nincs bizonyíték arra, hogy az FBI ügynöke beépült volna Trump kampányába

Demokrata párti törvényhozók csütörtöki közleményükben. leszögezték: azt követően jutottak erre a megállapításra, hogy az igazságügyi minisztériumban szigorúan bizalmas tájékoztatást kaptak a Szövetségi Nyomozó Iroda és a hírszerzés munkatársaitól a 2016-os amerikai választási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozásra vonatkozó FBI-vizsgálatról.

A dokumentumot Chuck Schumer, a demokraták szenátusi és Nancy Pelosi, a képviselőházi frakció vezetője, valamint Adam Schiff, a hírszerzési bizottság demokrata párti tagja tette közzé. Az igazságügyi minisztériumban megtartott bizalmas tájékoztatón a Republikánus Párt vezető törvényhozói is részt vettek: Paul Ryan házelnök, Devin Nunes, a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke és Trey Gowdy, a képviselőház felügyeleti bizottságának vezetője.

Chuck Schumer demokrata párti politikus. Mögötte Nancy Pelosi. MTI/EPA Fotó

Magáról a tájékoztatóról konkrétumok nem kerültek nyilvánosságra. A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders közölte: John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Emmet Flood, Donald Trump elnök jogászcsapatának egyik tagja a tájékoztató előtt néhány észrevételt tett a jelenlévőknek, de a bizalmas eszmecserén már egyikük sem volt jelen. Sajtójelentések szerint csütörtök délután sor került egy második tájékoztatóra is.

John Kelly kabinetfőnök és Emmet Flood, a Fehér Ház ügyvédje érkezik a tájékoztatóra. MTI/EPA Fotó

Donald Trump elnök az amerikai sajtóban megjelent információkra hivatkozva felháborodásának adott hangot, hogy az FBI informátort épített be 2016-ban a kampánycsapatába, miután bizonyítékokat vélt találni arra, hogy egyes munkatársak gyanús kapcsolatokat tartanak fenn orosz tisztségviselőkkel. Az erről szóló első információkat a The New York Times című lap hozta nyilvánosságra a múlt hét végén. Több lapban megjelent a beépített ügynök neve is.

Az amerikai elnökválasztási kampányba történt vélt orosz beavatkozás ügyében több vizsgálat is folyik: az igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartozó FBI és a képviselőház hírszerzési bizottsága mellett a Robert Mueller vezette különleges bizottság is ezzel foglalkozik. Donald Trump „boszorkányüldözésnek” minősíti a vizsgálatokat.