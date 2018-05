Amerikai admirális: Peking kihátrálása miatt marad el a csúcstalálkozó

A Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető közötti csúcstalálkozó terve azért omlott össze, mert Kína kihátrált mögüle - állította csütörtök este egy televíziós interjúban James Stavridis az Egyesült Államok haditengerészetének nyugalmazott admirálisa.

A tengernagy – aki korábban a NATO szövetséges fegyveres erőinek európai főparancsnoka volt, jelenleg pedig a Tufts egyetem dékánja – az NBC televíziónak adott interjújában úgy vélekedett: Kína bátorította arra Észak-Koreát, hogy lépjen vissza a tárgyalásoktól, Phenjan az elmúlt napokban ezért nem reagált az ismételt amerikai kapcsolatfelvételi kísérletekre.

Peking akarja irányítani az enyhülést

Stavridis admirális szerint Kína „nyilvánvalóan irányító szerepet akar betölteni ebben a folyamatban”. A tengernagy emlékeztetett arra, hogy a csúcstalálkozó szervezése nagyon olajozottan haladt, a világ amerikai-észak-koreai csúcsról beszélt, amelyben szerepet kapott Dél-Korea is, de – James Stavridis szerint – Kína szerepe nem domborodott ki, „és ezt Hszi Csin-ping kínai elnök elfogadhatatlannak találta”.

A nyugalmazott tengernagy hangsúlyozta, hogy a phenjani magatartásban Kim Dzsong Un május elején tett, második pekingi látogatása után állt be érzékelhető változás. Donald Trump elnök egyébként a Mun Dzse In dél-koreai államfővel kedden tartott közös sajtóértekezletén szintén azt hangsúlyozta, hogy az észak-koreai álláspont Kim Dzsong Un és Hszi Csin-ping találkozója után változott meg. Az amerikai elnök kedden „világszínvonalú pókerjátékosnak” nevezte a kínai elnököt. Az NBC televízió elemzése szerint Kína egyre jobban aggódhat a két Korea esetleges egyesítése miatt is.

Kölcsönösen provokálta egymást Peking és Washington?

Emlékeztetett arra is a televízió, hogy Kína az elmúlt napokban “provokálta” az Egyesült Államokat, mert stratégiai bombázót landoltatott a Dél-kínai-tenger egyik vitatott hovatartozású szigetén. Erre válaszként a Pentagon (amerikai védelmi minisztérium) visszavonta Kína meghívását a Csendes-óceáni térségben tartandó közös hadgyakorlatról. A döntést a Washingtonban tárgyaló Vang Ji kínai külügyminiszter szerdán negatívnak, nem konstruktívnak minősítette.

Az amerikai sajtóban egyébként többféle értékelés jelent meg Donald Trumpnak a csúcstalálkozó lemondására vonatkozó csütörtöki döntéséről. A Politico című lap például úgy vélekedett: meglehet, hogy az elnök ugyanazt a tárgyalási stratégiát alkalmazta most a politikában, amelyet korábban bevallottan az üzleti életben szokott. Vagyis lélektani nyomást próbál gyakorolni tárgyalópartnerére azzal, hogy szinte a megállapodás előtti utolsó pillanatban feláll a tárgyalóasztaltól, arra késztetve ezzel a másik felet, hogy mindent próbáljon megtenni a tárgyalások folytatásáért.