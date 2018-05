„Messze még a kompromisszum” Irán kérdésében az óceán két partja között

Heiko Maas német külügyminiszter szerdán Washingtonban, miután megbeszéléseket folytatott amerikai kollégájával, Mike Pompeóval, úgy fogalmazott, a kétoldalú megbeszéléseken nem közeledett egymáshoz Washington és Berlin álláspontja, és új információk sem kerültek napirendre.

A német diplomácia iránytója azt javasolta, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok együtt üljön tárgyalóasztalhoz, hogy legalább az Iránnal kapcsolatos következő lépéseket megvitassa. Maas azonban arról nem szólt, hogy Washington miképpen fogadta e javaslatot.

Heiko Maas német és Mike Pompeo amerikai külügyminiszter Washingtonban. MTI/EPA Fotó

Mike Pompeo szerdán a képviselőház külügyi bizottságában tartott meghallgatáson azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok az elkövetkező néhány hétben találkozni akar európai szövetségeseivel – köztük Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság külügyminisztereivel -, hogy megvitassák az iráni atomalku egyoldalú amerikai felmondása utáni átfogó stratégiát Iránnal kapcsolatban.

„Csaknem tökéletes ez ügyben az összhang mind értékrendünkben, mind érdekeinkben, nincs vita köztünk az iráni rakétaprogram és Irán rosszindulatú magatartásának megítélésében” – fogalmazott a képviselőházban az amerikai diplomácia vezetője.

A német külügyminiszter egyébként kedden érkezett az amerikai fővárosba és még aznap este találkozott a törvényhozókkal. „Mi, Németországban, de általában Európában is, eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megtegyünk az Iránnal kötött megállapodás megőrzéséért és azért, hogy Irán se lépjen ki a megállapodásból” – fejtette ki újságíróknak Heiko Maas.

Hét új feltételt kötött ki Hamenei az új alkuhoz

Megszólalt Ali Hamenei beszédében, a legfőbb iráni vallási vezető is, akinek beszédéből amelyből részleteket hivatalos honlapján tettek közzé, hangsúlyozta: az Egyesült Államok mindig is megtett minden tőle telhetőt, hogy megbuktassa a teheráni rezsimet, de mint korábban, úgy a jövőben is meg fogják akadályozni ebben.

Ali Hamenei iráni legfőbb vallási vezető. MTI/EPA Fotó

Az iráni vezető hét feltételt szabott, hogy Teherán továbbra is a többhatalmi megállapodás részese maradjon. A kikötések között szerepel az, hogy az Európai Uniónak garantálnia kell, hogy Irán eladhassa kőolaját. Amennyiben az Egyesült Államok közrehatása miatt Irán kárt szenvedne, úgy az EU-nak kell kompenzálnia ezt iráni olajvásárlásokkal. Hamanei szerint az iszlám köztársasággal folytatott kereskedelmet emellett európai pénzintézeteknek kell biztosítaniuk.

Hozzáfűzte: az európaiaknak ezen felül ígéretet kell tenniük arra, hogy nem fognak újabb tárgyalásokat kezdeményezni Irán ballisztikus rakéta programjáról és az iszlám köztársaság közel-keleti szerepvállalásairól.