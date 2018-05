Izraeli légicsapás a Hamász gázai övezeti létesítményeire

Az izraeli légierő szerdán csapást mért a Hamász iszlamista szervezet gázai övezeti létesítményeire, köztük egy kikötőre és egy alagútra, állítása szerint válaszul arra, hogy az előző nap a Hamász néhány harcosa, átjutva a határon, felgyújtott egy izraeli lőállást: az izraeli hadsereg szerint a légicsapások arra is válaszul szolgáltak, hogy a Hamász drónokat és égő papírsárkányokat próbált bejuttatni Izrael területére, aminek következtében mezőgazdasági területek is leégtek – Avigdor Liberman izraeli védelmi miniszter szerint a légitámadások megsemmisítettek egy másik, szintén a Hamász által használt alagutat is.