Egyre előrébb jutnak az illegális bevándorlók a Balkánon

Az utóbbi néhány napban már Szlovéniában is megjelentek a nagyobb csoportok. Jól látható tehát a tendencia: tavasz elején meggyengült a török-görög határ védelme, nem sokkal később elérték Boszniát az embercsempészek és a bevándorlók, most pedig már Szlovéniába, tehát a schengeni övezetbe is utat találtak.