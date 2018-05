Két rendkívül erőszakos bűncselekmény történt Franciaországban a hétvégén

Két rendkívül erőszakos bűncselekmény is történt Franciaországban a hétvégén. Párizsban és Pau kisvárosban is összetűzés volt több ember között, mindkét esetben van halálos áldozat. Közben az ország kedden gyakorlatilag megbénult, ugyanis az Air France francia légitársaság dolgozói és a francia vasutasok is sztrájkba kezdtek – derült ki az M1 műsorából.

A rendőrség először 10-12 embert vett őrizetbe mindkét esetben, de a kihallgatások és a vizsgálatok után egy-egy gyanúsított maradt rendőrkézen – közölte az M1 tudósítója.

Elmondta, a dél-franciaországi Pau kisvárosában egy többcsaládos piknik egyik résztvevőjét, egy Burkina Faso-ból származó francia állampolgárt vert meg egy csapat fiatal olyan súlyosan, hogy az belehalt sérüléseibe. Mint kiderült, az áldozat korábban már volt büntetve Párizsban, de Pau városában rendes munkahelye volt és nem volt dolga a rendőrséggel sem.

A letartóztatott fiatalok közül már csak egy 16 éves csecsen származású férfi van őrizett alatt. A rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást, az eset kapcsán csak annyit mondtak, valószínűleg a 32 éves áldozat és a gyanúsított fiatal férfi között egy nézeteltérés alakulhatott ki, majd az utóbbihoz a barátai is csatlakoztak, az összetűzés pedig heves vitába, majd verekedésbe torkolt.

François Bayrou, a város polgármestere súlyosan elítélte a történteket, a francia belügyminiszter pedig elrendelte, hogy a környékre sokkal több rendőrt kell kiküldeni a biztonság fenntartása érdekében.

A külvárosokban gyakoriak a bandaháborúk

A másik eset vasárnapról hétfőre történt egy Párizs külvárosában található non-stop boltban. Két ember keveredett összetűzésbe szintén fiatalokkal, akik közül az egyik késszúrás miatt életét vesztette. A rendőrségi híradások szerint ezekben a külvárosokban gyakoriak a bandaháborúk, ez az eset is hasonló lehet.

A francia rendőrség egyik tagja. (MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

A tudósító arról is beszámolt, hétfőn Marseille-ben is volt egy bandaháború, fegyveresek kalasnyikovokkal tüzet nyitottak egy csapat fiatalra. A rendőrség szerint a lövések a levegőbe dördültek el fenyegetés gyanánt, így nincs egy sérült sem. A hatóság tűzharcba keveredett a támadókkal, akik azonban elmenekültek, egyelőre keresik őket. Egyesek szerint magukkal vihettek egy embert, de a francia rendőrség még nem kapott információt arról, hogy valóban történt-e túszejtés.

A francia államfő is megszólalt

Emmanuel Macron, francia államfő is megszólalt a történtek kapcsán, aki a külvárosok megerősítésére, javítására és védelmére újabb csomagot jelent be, amely elsőkörben a munkanélküliséget csökkentő programról, a rendőri megerősítésekről és bűnözéscsökkentésről szól.

Sztrájkolnak a francia légitársaság dolgozói és a vasutasok

Közben tovább sztrájkolnak az Air France francia légitársaság dolgozói. Mint kiderült, a kilenc szakszervezet, amelyek az elmúlt 10 évben nem tudtak összefogni egy országos tiltakozó napot hirdettek keddre. A legfontosabb tüntetés délután lesz, amikor a szakszervezetek vezetői együtt jelennek majd meg. A közalkalmazottak az Emmanuel Macron által bevezetni kívánt reformok ellen tüntetnek, amelyek értelmében bevezetnék a teljesítmény alapú fizetést és több munkahelyet is megszüntetnének.

A vasutasok is sztrájkolnak, ők azonban nem akarnak a közalkalmazottakkal összefogni. Bár több szociális megmozdulásuk is volt, egyiksem nőtte ki magát nagyobb mozgalommá. Az úgynevezett gördülő sztrájkban a vasutasok mintegy 10 százaléka vesz részt, öt napból két napot tüntetnek és akár június végéig is eltarthatnak a sztrájkjaik, annak ellenére is, hogy az ő reformjukat már elfogadta a parlament, míg a közalkalmazottakról szóló reform csak jövő évben kerül a parlament elé.