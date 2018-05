Egy percre megáll az élet Nagy-Britanniában

Egy éve történt a manchesteri terrortámadás. Szöges bombával robbantotta fel magát egy 22 éves muszlim férfi, Salman Abedi a Manchester Arénában egy koncerten. A támadásban 22-en meghaltak, és a pánik miatt összesen 120-an sérültek meg. A merénylő már Angliában született, de szülei Líbiából érkeztek. Sok más támadóhoz hasonlóan Salman Abediről is kiderült, hogy régóta megfigyelte a brit titkosszolgálat, de nem tett semmit, hogy megállítsa. Nagy-Britanniában kedden országszerte megemlékezéseket tartanak – közölte az M1 Híradója.

Huszonkét ember a helyszínen életét vesztette, több mint száz néző pedig megsérült, amikor a 22 éves líbiai származású Salman Abedi a Manchester Aréna előcsarnokában szöges bombával robbantotta fel magát. A szerkezetet Ariana Grande koncertje végén hozta működésbe, akkor, amikor a tömeg már kifelé tartott az arénából.

A manchesteri terrorcselekmény áldozatainak emlékére elhelyezett virágok és mécsesek 2017. május 23-án (MTI/AP/Emilio Morenatti)

Mivel a fellépő amerikai énekesnő rendkívül népszerű a fiatalok körében, a terrorista áldozatai között sok tinédzser volt, a legfiatalabb áldozat nyolcéves volt. A több hónapon át tartó vizsgálat pedig igazolta, hogy a rendezők nem tartották be a koncerten a megfelelő biztonsági előírásokat. Az iszlamista terrorista könnyen a nézők közé vegyülhetett a robbanószerkezettel.

Az M1 tudósítója azt mondta, bár ismerte a brit belső elhárítás az elkövetőt, mégsem akadályozta meg a terrorcselekményt. Az MI5 radarernyőjén már évek óta szerepelt, 2014 és 2015 között folyamatosan figyelték. A merénylet előtt néhány héttel az MI5 kapott ismét kapott egy információt, hogy figyelni kell a férfit, mert vannak bizonyos megnyilvánulásai, amelyek alapján veszélyesnek minősíthető. Az elhárító hatóságok azonban mégsem tulajdonítottak kellő figyelmet ennek az információnak.

Az egyéves évfordulóra szervezett megemlékezéseken fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be Manchesterben. Helyi idő szerint délután2 órakor kezdődik a megemlékezés. Fél háromkor pedig egy percre megáll az élet Nagy-Britanniában. A manchesteri katedrálisban az elhunyt 22 áldozat hozzátartozói és a mentésben részt vett katasztrófavédők mellett Theresa May brit miniszterelnök és Vilmos cambridge-i herceg is lerója kegyeletét a gyászmisén.

Kedden több tízezer embert várnak a megemlékezésre, a katedrális kertjében felállított óriáskivetítőkön követhetik az eseményeket a részvevők. Majd este 7 és 9 óra között szabadtéri koncertet rendeznek, amelynek utolsó félóráját a BBC is közvetíti. A megemlékezés gyertyás felvonulással és virrasztással ér véget.