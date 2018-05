Már inkább ez EU-ban maradnának az észak-írek

A brit korona fennhatósága alatt álló Észak-Írország lakosságának jelentős többsége azt szeretné, ha az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnése után is az Európai Unió egységes belső piacán és vámuniójában maradna, az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés esetleges visszaállításával szemben pedig olyan intenzív az ellenállás, hogy az ulsteri lakosság nem kis része még az erőszakcselekményeket is pártolná ennek elkerülésére.

A patinás belfasti Queen’s University egyetem és a The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely hétfőn ismertetett, nagyszabású közös felmérése kimutatta azt is, hogy újabb népszavazás esetén az észak-írországi választók 69 százaléka voksolna az Egyesült Királyság további EU-tagságára.

Két éve a maradás mellett szavaztak az észak-írek

Az erről 2016 júniusában rendezett referendumon Észak-Írország lakosságának 56 százaléka szavazott a bennmaradásra, vagyis azóta igen jelentősen nőtt a további EU-tagságot pártolók tábora a tartományban. A brit EU-tagságról tartott népszavazáson országos átlagban a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe, de az átlagon belül Észak-Írország mellett Skóciában is jelentős többségben voltak a bennmaradásra szavazók: a skótok 62 százaléka voksolt az EU-tagság fenntartására.

Az észak-írországi választói hangulatról összeállított új, 92 oldalas felmérés szerint a tartományi választók 61 százaléka szeretné, ha az Egyesült Királyság egésze az Európai Unió vámuniójának és egységes belső piacának tagja maradna az EU-tagság megszűnése után is. Ennek támogatottsága a két nagy tartományi felekezet tagjai között szinte azonos: a katolikusok 61 százaléka, a protestánsok 62 százaléka nyilatkozott így.

Teljes kilépést akar London

A konzervatív párti brit kormány az EU-tagság megszűnésével együtt ki akar lépni az unió egységes belső piacáról és vámuniójából is, azzal az érvvel, hogy egyrészt a Brexit után csak így tud önálló kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat kötni más országokkal, másrészt a további tagság e két sarkalatos integrációs szerveződésben olyan feltételek teljesítésére kötelezné Londont – mindenekelőtt az EU-n belüli szabad munkaerő-áramlás kérdésében -, mintha Nagy-Britannia ki sem lépne az EU-ból.

Ez a terv azonban szorosan összefügg azzal a változatlanul megválaszolatlan kérdéssel is, hogy miként lehet elkerülni a fizikai határellenőrzés visszaállítását az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország és az EU-ban maradó Ír Köztársaság 500 kilométeres, jelenleg teljesen nyitott határán, amely a Brexit után az Európai Unió és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi vámhatára lesz. A hétfőn ismertetett új felmérés kimutatása szerint az észak-írországi választók 14 százaléka még annak elfogadását is „csaknem lehetetlennek” nevezte, hogy az ír-északír határon automata kamerarendszer figyelje a forgalmat, az úti okmányok kötelező előzetes beszerzésének és felmutatási kötelmének lehetőségét pedig 69 százalék vetette el teljes mértékben.

Az észak-írországi lakosság 60 százaléka támogatna valamilyen békés tiltakozó akciót a fizikai határellenőrzés visszaállítása esetén, 15 százalék pedig a radikálisabb tiltakozó megmozdulásokat, például a határforgalom eltorlaszolását is pártolná. A tartomány teljes lakosságának csak az 5 százaléka mondta azt, hogy az esetleg újonnan létesítendő határellenőrzési infrastruktúra fizikai megrongálásával is rokonszenvezne, a katolikus közösségen belül azonban 9,1 százalék azoknak az aránya, akik pártolnák az erőszakos fellépést.