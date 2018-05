Több száz luxustáskát, ékszereket és készpénzt foglaltak le a volt malajziai miniszterelnöktől

A rendőrség közlése szerint a lefoglalt tárgyakat – ékszereket, órákat és más értékeket – a hajnali órákban foglalták le.

„Nem tudnám megmondani, pontosan mennyi ékszerről van szó. Ékszerekkel tömött táskákat koboztunk el és az ékszerek száma meglehetősen magas” – mondta Amar Singh, a rendőrség kereskedelmi bűnügyekkel foglalkozó szervének vezetője a helyszínen a helyi Star TV-nek nyilatkozva.

Malaysian police seize 284 boxes containing designer handbags and dozens of bags filled with cash and jewelry from a private residence linked to former prime minister Najib Razak https://t.co/YcXnRGgD6K by @jjsipalan pic.twitter.com/LYor5gBM5b

— Reuters Top News (@Reuters) May 18, 2018