Válságtanácskozást tart az eboláról a WHO

Vészhelyzeti bizottságot hívott össze péntekre az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságban elharapódzni látszó ebola nemzetközi kockázatainak megvitatására - jelentette be csütörtökön Genfben Chistian Lindmeier, a szervezet szóvivője.

A bizottság arról fog határozni, hogy nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánítja-e a kongói helyzetet, ami nagyobb nemzetközi beavatkozást, több erőforrás mozgósítását vonhatja maga után – húzta alá Lindmeier.

WHO concerned as one #Ebola case confirmed in urban area of Democratic Republic of the Congo #DRC https://t.co/sdiHElFTZW pic.twitter.com/KuXsnHvFKx

