Molenbeek polgármestere bepereli a városrész rossz hírét keltő újságírót

„Megbocsáthatatlan, amit az újságíró állít” – mondta Françoise Schepmans polgármester, aki szerint a muzulmánellenes kijelentéseiről ismert brit Katie Hopkins „meg akarja törni Molenbeeket”.

Hopkins pár nappal ezelőtt megszólította Schepmanst az utcán, és kérdőre vonta amiatt, hogy a helyi hatóságok nem tudták hamarabb elfogni Salah Abdeslamot, a 2015. november 13-i párizsi terrortámadások feltételezett főszervezőjét, miközben a férfi már korábban is ismert volt a bűnüldöző szervek előtt.

A polgármester - aki állítólag nem tudta, hogy egy újságíróval beszél, szavait pedig rögzítik és később közzéteszik – azt válaszolta, hogy ez nem a helyi, hanem a szövetségi rendőrség feladata lett volna.

Molenbeek Mayor Françoise Schepmans got a list of terror-suspects in her city, including Paris attacker Salah Abdeslam. ONE month later, he slaughtered 130. She told me ‘it wasn’t her job to do anything’ pic.twitter.com/09i8e25KVf

