Megkongatták a vészharangot az ebola-járvány miatt

A korábbi „magas” szintről „nagyon magasra” emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely csütörtökön válságtanácskozást tartott az ebola terjedése miatt. Egyre súlyosabb ugyanis a helyzet. Május elején tört ki a járvány, azóta már több mint 20-an meghaltak. Az igazán tragikus fejlemény, hogy már egy egymilliós nagyvárosban is megjelent az ebola. Éppen Kongóban észlelték először a betegséget a 70-es években, azóta sincs ellene hatékony oltás vagy egyéb gyógymód.

Kinshasa, a Kongói Demokratikus Köztársaság 11 milliós fővárosa ugyan több mint ötszáz kilométerre fekszik a járvány kitörésének helyszínétől, de már az itt élők is félnek.

A vérzéses lázzal járó betegség – három év szünet után először – április elején ütötte fel a fejét az afrikai országban, Bikoro térségében. Egy hónap alatt a 42 regisztrált ebolagyanús beteg közül 23 már meg is halt. A járvány elérte a tartományi székvárost is, ott most regisztrálták az első beteget. Igaz, hogy Mbandaka csaknem 600 kilométerre fekszik Kinshasától, de a forgalmas Kongó folyó azért jelenthet veszélyforrást a fővárosra, mert a legnagyobb áruforgalom ezen a folyószakaszon bonyolódik le. Ráadásul a folyó határfolyó, így a szomszédos Kongót is nagy veszély fenyegeti.



Nehéz megállítani

A vírust nagy valószínűséggel a denevérek hordozzák, onnan terjed át a majmok közvetítésével az emberekre. Nem véletlenül, hogy általában, mint ahogy most is, szegényebb területeken, kis falvakban üti fel a fejét a megbetegedés – mondta Szlávik János infektológus az M1 Ma este című műsorában.

Az ebolával csak a már megbetegedett emberek fertőzhetik tovább társaikat, ez a vírus a lappangási időben nem terjed tovább, a kis falvakban azonban nehezen megoldható a betegek elkülönítése – tette hozzá.

Szlávik János hangsúlyozta, nehezíti a védekezést az is, hogy az ebola nagyon gyors lefolyású, a kezdeti náthás, lázas tünetek után 5-10 nap alatt hal meg a fertőzött beteg. A főorvos elmondta, a szokásos protokoll általában az, hogy a tudósok megkeresik az első beteget és megpróbálják kideríteni, ki kaphatta el tőle a vírust. Most azonban azért aggasztó a helyzet, mert az egymilliós városban lehetetlen követni a szálakat, ráadásul onnan az ország több pontjába is átkerülhet a vírus, sőt akár a szomszédos Kongóba is.

Megkongatták a vészharangot

A helyi hatóságok és az Egészségügyi Világszervezet is megkongatta a vészharangot. A korábbi „magas” szintről „nagyon magasra” emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét a Kongói Demokratikus Köztársaságban pénteken az WHO, amely csütörtökön válságtanácskozást tartott az ebola terjedése miatt.

A szervezet ezzel párhuzamosan a térségbeli országokra vonatkozó regionális kockázat szintjét a korábbi „mérsékeltről” „magasra” növelte, miközben az egész világra kiterjedő egészségügyi kockázatot alacsonyan hagyta.

A WHO egyre több kísérleti oltóanyagot juttat el a csaknem 80 milliós országba. Még a héten szeretnénk elküldeni az oltóanyag-szállítmány második részét is. Az első négyezer adag már Kinshasában van. A vakcina gyártója, a Merck megnyugtatta a WHO-t, hogy ha súlyosbodik a helyzet, további oltóanyag-dózisokhoz is hozzáférhetünk – mondta a világszervezet egyik munkatársa.

A vakcina a tavalyi kísérleti fázisban minden beoltottat megvédett a fertőzéstől, vagyis az oltóanyag a hivatalos engedélyek nélkül is 100 százalékos biztonságot nyújt. Hátránya, hogy csak 10 nap alatt építi ki a védelmet a szervezetben a vírus ellen, és idővel emlékeztető oltást is kell adni belőle. Ráadásul egy nagyon érzékeny gyógyszerről van szó.

A valódi probléma logisztikai jellegű, mert ez a vakcina nem egy hagyományos készítmény. Az oltóanyagot -60 és -80 Celsius fok között kell tárolni, ami rendkívül nehéz egy igen rossz infrastruktúrájú afrikai országban – mondta Peter Salama, a WHO válsághelyzetek kezeléséért felelős részlegének igazgató-helyettese.



Gyógyíthatatlan betegség

Az oltóanyagokkal a betegek környezetében élőket és az egészségügyi dolgozókat kell kezelni. Szlávik János hangsúlyozta, ez egy gyógyíthatatlan betegség, bár nem mindenki hal bele, aki elkapta. A mostani azonban az úgynevezett zairei ebola, amelybe a fertőzöttek 90 százaléka hal bele.

A megbetegedésnek öt fajtája van, nem mutálódik, és meglehetősen agresszív. Bár kísérleti stádiumban vannak már ellenanyagok, ezek még nagyon drágák. Az óvintézkedéseket, a megelőzést, illetve járvány esetén a védekezést pedig jelentősen megnehezítik a helyi, esetenként törzsi szokások – húzta alá.

Az országban eddig nyolc alkalommal volt ebola-járvány 1976 óta, amikor a betegséget először észlelték. A vírus az ország keleti felében található Ebola folyóról kapta a nevét, ahol az első eseteket jegyezték fel. A legsúlyosabb ebola-járvány több mint 11 ezer ember életét követelte 2014-2015-ben Nyugat-Afrikában.