Folyamatosan érkeznek a migránsok Bosznia-Hercegovinába

A balkáni útvonalon érkező bevándorlók közül már több százan sátoroznak Szarajevó egyik központi parkjában. A helyiek félnek tőlük és azt mondják hogy a bevándorlók a turistákat is elijesztik. A legtöbb migráns azt állítja, hogy helyben nyújtja be menedékkérelmét, de később az embercsempészek segítségével tovább indul nyugatra – hangzott el az M1 Híradójában.

Ötven-hatvanezer migráns úton van Görögországból és Albániából Bosznia-Hercegovina felé – írják a helyi lapok. Az elmúlt hónapokban több mint 5000 migráns érkezett Boszniába, akik Nyugat-Európába tartanak.



Szarajevó egyik központi parkjában tovább nő a bevándorlók sátortábora. Állandósultak az incidensek is, a helyiek azt mondják, egyre nagyobb a szemét és a bűz, a migránsok pedig egyre agresszívabbak. Előfordult, hogy a turistákat is megtámadták. „Eddig kilenc bűncselekményről tudunk, az elkövetők ellen megtettük a feljelentést” – mondta egy rendőrségi szóvivő, aki azt is tudja, hogy a Szarajevóba eljutók sokat fizettek az embercsempészeknek.

Önkéntesek is segítik a sátortábor lakóit, akik tudják, hogy amint Boszniába érnek, azonnal menedékjogot kell kérniük. Bár többségük azt mondja a hatóságoknak, hogy az országban szeretne maradni, de amint tudnak, továbbállnak. Tavaly egész évben 341 menedékkérelmet adtak be Boszniában, az idén viszont már eddig 383-at.

A migránsok más boszniai városokban is megjelentek, Bihacon a helyiek elsősorban a fertőzésektől félnek, mások a közbiztonságért aggódnak.

Horvátország boszniai határszakászán megerősítette a rendőri jelenlétet, és Milorad Dodik boszniai szerb elnök pedig a határ lezárását kezdeményezi.