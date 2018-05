Nyílt napot tartottak a washingtoni magyar nagykövetségen

Magyar ételek és borok, magyar zene, turisztikai és kutyakiállítás várta azokat, akik ellátogattak Magyarország washingtoni nagykövetségének nyílt napjára. A rendezvényen Szabó László nagykövet az M1 stábjának elmondta, hogy Magyarország rengeteget tud adni és rengeteget adott a múltban is a világnak, és fontos, hogy ez a kapcsolat élő legyen.

Jó hangulatban zajlott Magyarország washingtoni nagykövetségének idei nyílt napja. Az Európai Unió egyesült államokbeli nagykövetségei minden évben megnyitják a kapuikat az amerikaiak számára, ilyenkor kulturális programok, finom ételek és turisztikai bemutatók várják a vendégeket.

Szabó László washingtoni magyar nagykövet elmondta, színes programokkal készültek az érdeklődőknek, megismerkedhettek Magyarország nevezetességeivel a látogatók. A különböző gyógyvizekkel, forrásokkal és látványosságokkal megpróbálták bemutatni azt, hogy vidékre is érdemes Magyarországon ellátogatni – fogalmazott a nagykövet.

Szabó László hozzátette, a magyar követség nyílt napja minden évben rendkívüli népszerűségnek örvend, hiszen a magyar ételek közkedveltek a látogatók körében. Hozzátette, hogy Magyarország rengeteget tud adni és rengeteget adott a múltban is a világnak, és fontos, hogy ez a kapcsolat élő legyen.

A nyílt napra közel 3500 vendéget vártak, akik számára a kirendeltség munkatársai, a turisztikai szakemberek, valamint az ott élő magyarok mutatták be hazánkat. A cél az, hogy minél több turista látogasson el Magyarországra a jövőben.

Sarmon Zsuzsanna, a Magyar Turisztikai Ügynökség észak-amerikai országspecialistája elmondta, az amerikaiak szeretnek hazánk történelme miatt Magyarországra látogatni. A kultúra és a gasztronómia is fontos szerepet játszik utazásuk során, emellett a borvidékeket is egyre gyakrabban keresik fel.

A nagykövetség főtanácsadója elmondta: öt bort mutattak be az érdeklődőknek. A legismertebb bor az aszú volt – jelentette ki Horváth Ákos. Amellett, hogy 2018 az aszú éve, szerettek volna több más magyar bort is megismertetni. A rendezvény vendégei tehát nem hagyhatták ki a minőségi magyar borokat sem, valamint megismerkedhettek és barátkozhattak a magyar kutyafajtákkal, a vizslával és a pulival is.