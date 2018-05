Nők és gyerekek is célpontjai a migránsok támadásainak Németországban

Miközben Magyarországot bírálja a brüsszeli nőjogi bizottság, újabb nők elleni támadásokról érkeztek hírek Németországból. Egy várandós nőt és egy babakocsit toló édesanyát is bántalmaztak. Egy német nő arról beszélt az M1-nek, hogy a doktornők már nem is mernek egyedül kimenni a bevándorló családokhoz, mert többször életveszélyesen megfenyegették őket – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy állapotos nőre támadt rá késsel egy migráns a Hessen tartománybeli Bischofsheimben. A támadás nappal a nyílt utcán történt. A férfi megszúrta a nőt, majd elmenekült, a hatóságokat a szemtanúk értesítették. A rendőrség tájékoztatása szerint a 38 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba – idézte fel az M1 kedd esti Híradója.

A gyanúsítottat később elfogták, a kést is megtalálták nála. Egyelőre nem tudni, miért támadta meg áldozatát. A férfi származásáról a rendőrségi jelentésben már nem tájékoztattak. Sajtóértesülések szerint azonban egy afgán menedékkérőről van szó.



Babakocsit toló anyát is megtámadtak

Hamburg egyik városrészében, Nettelnburgban egy babakocsit toló anyára támadt rá két fiatal férfi. Az anya kora délután a turistaúton tologatta néhány hónapos csecsemőjét, amikor a férfiak megtámadták.

A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik elkövető hátulról, a hajánál fogva húzta hátra az áldozatot, majd a földre rántotta. A másikuk elvette a nő mobiltelefonját, majd a karóráját is letépte. A támadók elmenekültek. Még keresik őket, a feltételezések szerint Észak-Afrikából jöttek Németországba és 20 év körüliek lehetnek.

Illusztráció. MTI/EPA Fotó

Főként a gyerekeket és a nőket féltik

„Településünk lakóinak negyven százaléka migrációs hátterű” – erről egy Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli nő beszélt az M1 csatornának. Helga Burg elmondta, hogy a migránsok betelepítése óta a bűnözés is erősödött, főként a nőket és gyerekeket féltik az esetleges erőszaktól, de orvosokat is értek már támadások.

Elmondása szerint az orvosnők már nem mernek egyedül kimenni a betegeikhez, mert félnek, hogy életveszélyesen megfenyegetik őket vagy erőszakot követnek el ellenük. „Tehetetlennek érezzük magunkat” – fogalmazott Helga Burg.

Mindennapossá váltak a mentőket érő zaklatások is

A mentők mellett a rendőröket és a tűzoltókat is többször érték már támadások: sajtóhírek szerint Németországban szinte minden nap előfordul, hogy zaklatják vagy megtámadják őket. Berlin és München több parkjában is gyakori eset, hogy a migránsok ok nélkül kihívják oda a mentőket, majd körbeveszik az autót, sértegetik a mentőket, és előfordult az is, hogy üvegekkel dobálták meg őket.

Nemrég egy neve elhallgatását kérő orvos nyilatkozott a német sajtónak. Deggendorfban, a tranzitközpontban dolgozott, és – mint mondta – többször előfordult, hogy a migránsok az orvosokkal szemben is durván viselkedtek. Egyik kollégájához például hozzávágták a széket, két nappal később pedig a páciens késsel a kezében ment be kezelőorvosához.