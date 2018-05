Magyarországon is megfordulhattak az Olaszországban elfogott dzsihadisták

Tizennégy, többségében szír állampolgárt vettek őrizetbe Olaszországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy pénzzel segítették a szíriai an-Nuszra Front terrorszervezetet. Az olasz sajtó arról ír, hogy Magyarországról is történt átutalás, és a terroristák az országban is jártak.

A gyanú szerint 2015-ben, amikor több tízezer illegális bevándorló érkezett a balkáni útvonalon hazánkba, a gyanúsítottak migránsokat csempésztek nyugatra, és az így szerzett pénzt utalták el a terrorszervezetnek.

„Ez vitte sikerre az akciót. Áldja meg őt az Isten, adjon neki erőt, oltalmazza őt és a családját!” – emelik magasba fegyverüket a dzsihadisták, vélhetően Szíriában, miközben Allahot magasztalják. Többek között ezt a videót is lefoglalta a helyi pénzügyőrség szervezett bűnözés elleni egysége az észak-olaszországi Brescia városban tartott razziában. A felvételen az al-Kaidához köthető an-Nuszra Front dzsihadistái láthatók.

„A külföldi harcosok nevű műveletben tizennégy embert letartóztattunk, közülük tizenegyen szíriaiak, hárman pedig marokkóiak. Négyet közülük terrorizmus finanszírozásával vádolunk, a többit pedig azzal, hogy kapcsolatban álltak a finanszírozókkal és újabb pénzforrásokat is szereztek” – nyilatkozott az olasz főügyész.

Két külön csoportban tevékenykedtek

Az őrizetbe vett férfiak kezdetben két külön csoportban, egymás tudtán kívül tevékenykedtek. Az M1 olaszországi tudósítója elmondta, hogy a dzsihadisták Olaszországban nyilvántartott járművekkel, olasz és osztrák sofőrökkel vitték tovább Magyarországról a bevándorlókat más uniós országokba.

A szervezet tagjai maguknak is megtartottak némi pénzt, ez néha elérte a bevétel négy százalékát is, az összeg legnagyobb részét viszont bizalmi, titkos utalásokkal továbbjuttatták Szíriába. Csak Olaszországból például kétmillió eurót utaltak át fegyvervásárlásra. Volt azonban, hogy személyesen is vittek pénzt a szíriai terroristáknak. Az egyik szíriai férfi olasz feleségét például azzal vádolják, hogy pénzszállító futárként dolgozott.

Az olasz hatóságok vizsgálata 2015-ben kezdődött, amikor hirtelen megugrott a Szíriába átutalt összegek értéke. A szervezet tagjait lehallgatták, így göngyölítették fel a szálakat. A gyanúsítottak olaszországi, svédországi, németországi, dániai, hollandiai és ausztriai vonalakon is átutaltak pénzt. Az olasz hatóságok szerint a mostani akcióval egy nagyobb európai dzsihadista szervezetet számoltak fel.

