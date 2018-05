Több ügyben is nyomozást indítottak Missouri kormányzója ellen

A helyi törvényhozás csütörtöki rendkívüli ülésén arról határozott, hogy mérlegelik a kormányzó elmozdítását célzó alkotmányos eljárás kezdeményezését.

Eric Grwitens elismerte, hogy volt házasságon kívüli kapcsolata, de tagadta, hogy törvényt sértett, és hevesen bírálta azokat, akik nyomozást szorgalmaznak ellene.

Impeachment of Governor @EricGreitens to be considered in a special session, Missouri lawmakers say. https://t.co/y2k7QkMp2e

— Fox News (@FoxNews) 2018. május 4.