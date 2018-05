A Földközi-tengerbe zuhant egy orosz vadászbombázó repülő

A Szu-30SM típusú vadászbombázó a hmejmími orosz légitámaszpontról végrehajtott felszállást követően a Földközi-tengerbe zuhant. A pilóták az utolsó pillanatig igyekeztek megmenteni a gépet. Az előzetes értesülések szerint a balesetet az okozhatta, hogy madár került a kéthajtóműves, negyedik generációs nehéz vadászbombázó sugárhajtóművébe. A gépet nem érte ellenséges tűz – derült ki a tárca közleményéből.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA

— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 2018. május 3.