Gyurmán hagyott ujjlenyomat buktatta le a betörőt

A lopással vádolt ötvenöt éves férfi gyurmával játszotta ki az üzlet biztonsági berendezését, majd a rablás után azt elfelejtette magával vinni. Már két másik államban is körözték, jelenleg a Worcester megyei javítóintézetben tölti büntetését. A rendőrség vádat emelt a férfi ellen.

Police in Massachusetts arrest suspect after he left Play-Doh that contained his fingerprints at a crime scene. https://t.co/0KT1K8ne3P pic.twitter.com/kx9fnS8gBZ

— ABC News (@ABC) 2018. május 2.